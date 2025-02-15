15.02.2025, 12:13
ФОТО | Известная эстонская телеведущая о путешествии в Грузию: там нет никаких требований ЕС, которые делают жизнь дорогой и скучной(26)
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Тележурналистка Эда-Лийс Канн (45) вместе со своим мужем Халдо и детьми съездила на лыжный курорт в Грузию и осталась под большим впечатлением. По ее словам, страна поразила ее аутентичностью, гостеприимством, низкими ценами, вкусной едой и очень приятной погодой.
В начале этого года Эда-Лийс и Хальдо вместе с двумя старшими дочками отправились в путешествие в далекую Грузию. Двухлетняя Лийсабель осталась дома, а дочери Саара-Лийс (15) и Марта (13) смогли насладиться радостью катания на лыжах. Сначала семья провела несколько дней в Кутаиси, где они не только осматривали местные достопримечательности, но и посетили местные салоны красоты.
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