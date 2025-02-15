15.02.2025, 18:45
Конфликт длиною в десятилетия: что же произошло между Анне Вески и Марью Ляник?(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 15 февраля, серия вечеринок под названием „Ennu ratas“ отмечает свой 21-й день рождения. По этому случаю на празднике выступят две примадонны эстонской эстрады - Марью Ляник и Анне Вески. Может ли появление на одном мероприятии указывать на потепление отношений между поп-дивами?
Ляник и Вески уже однажды выступали в один и тот же вечер на сцене „Ennu ratas“. В 2018 году Вески прокомментировала изданию Õhtuleht выступление на этом мероприятии следующим образом: „Мы с Марью — независимые артисты, сначала выступает одна, а потом другая. Вечер же долгий, время уже назначено, когда кто будет петь“.
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