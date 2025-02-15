Конфликт длиною в десятилетия: что же произошло между Анне Вески и Марью Ляник?

Ляник и Вески уже однажды выступали в один и тот же вечер на сцене „Ennu ratas“. В 2018 году Вески прокомментировала изданию Õhtuleht выступление на этом мероприятии следующим образом: „Мы с Марью — независимые артисты, сначала выступает одна, а потом другая. Вечер же долгий, время уже назначено, когда кто будет петь“.