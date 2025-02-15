"Я жива, но что это за жизнь“. Ингрид Мянд восстанавливается после операции

В среду Ингрид Мянд сообщила, что готовится к операции, что заставило многих ее подписчиков забеспокоиться, что случилось в жизни блогерши.

„Я жива, но что это за жизнь?“ — драматично заявила Мянд в четверг после операции. Затем она добавила, что на самом деле с ней все в порядке, но было больно.

Оказалось, что Ингрид решила исправить свой нос. Во время публикации историй в Instagram девушка шмыгала заложенным носом. "Ужасно, но [такова] жизнь, ничего не поделаешь“, — сказала она своим подписчикам.

„Я была на операции, потому что у меня от рождения слегка искривлена ​​носовая перегородка“, — объяснила Мянд. По словам девушки, из-за этого у нее возникали трудности с дыханием и частые приступы мигрени. Проблемы особенно обострялись ночью, когда она не могла нормально дышать и ей приходилось дышать ртом. „Может быть, теперь станет лучше“, — понадеялась она.

Время восстановления составит около двух недель. „Ничего страшного, но и хорошего тоже нет, не буду врать“, — призналась Мянд.

Новая любовь

В январе прошлого года Ингрид Мянд рассказала изданию Kroonika, что в ее жизни появился заботливый и надежный человек. „Если вам кажется, что ваш партнер самый классный и красивый, то вы и сами хотите быть таким человеком, чтобы партнер вами гордился. Именно так вы уважаете себя и своего любимого человека“.

Мянд добавила, что в отношениях к ней проявляется большая забота. „Раньше я думала, что у меня все время хорошие отношения, но на самом деле это не так. Раньше я этого не понимала, потому что мне не с чем было сравнивать“, — сказала она.

Летом 2022 года Ингрид объявила в социальных сетях, что ее отношения и помолвка с рэпером Беэбилыустом (настоящее имя - Андрус Эльбинг) закончились. Кроме того, она раскрыла подробности их отношений на тот момент. Девушка призналась, что физическое насилие по отношению к ней началось через девять месяцев совместной жизни, и что соседи даже вызывали полицию после их ссор. У Ингрид и Андруса есть общая дочь Венус.