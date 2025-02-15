А как они делают это? Рижский зоопарк проведет „взрослые“ экскурсии о сексе животных

Какие животные совершают самый быстрый половой акт, длительностью всего три секунды? Как дикобразам удается спариваться, несмотря на колючки? Существует ли однополая любовь среди животных? Эти и другие вопросы в ближайшие выходные можно будет обсудить в Рижском зоопарке и получить подробные ответы.

„О сексе животных нужно помнить, за ним нужно наблюдать, а иногда и что-то менять, чтобы он у животных случился. Часто на экскурсиях взрослые тихонько спрашивают: „А как это у них?“, „А как они это делают?“, „Что это у них такое?“. И вот наконец-то у нас появился повод поднять эту тему в романтический сезон“, — рассказала Ребека Шкерстиня, руководитель научной деятельности Рижского зоопарка.

Экскурсия обещает быть не просто познавательной, но и интерактивной. Гости смогут угадывать звуки, которые животные издают в брачный период, а также попробовать нарисовать, как, по их мнению, выглядят половые органы разных видов, и сверить свои догадки с реальными фотографиями.

Эта экскурсия поможет не только узнать о животных, но и лучше понять человеческую природу.

„Человек — это животное, и мы вписываемся в этот контекст. Есть то, что для нас норма, а для животных нет, а что-то у нас совпадает. Обе нормы работают и это ни хорошо, и ни плохо, так просто есть“, — добавила представитель зоопарка.

В программу включены истории о самых разных видах: от млекопитающих и птиц до рептилий и рыб. Например, в теплых странах крабы рискуют во время спаривания — паразиты могут их кастрировать. Или львы, у которых в брачный сезон семейные порядки кардинально меняются. Организаторы постарались охватить все разнообразие, чтобы каждый участник мог найти что-то знакомое или, наоборот, совершенно отличное от человеческого опыта.

Экскурсии пройдут в эти выходные небольшими группами до 10 человек. Стоимость билета 10 евро. Пока что зоопарк планирует ограничиться двумя днями, но при большом интересе не исключает дополнительных экскурсий.