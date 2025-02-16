Кассовые сборы латвийского фильма "Поток“ превысили 20 миллионов долларов США
Фильмы, снятые за пределами крупных голливудских студий, обычно добиваются успеха в виде наград, но не коммерческого успеха. Однако победитель „Золотого глобуса“ этого года „Поток“ (Straume) изменил эту ситуацию и уже собрал в прокате более 20 миллионов долларов (около 19,1 миллиона евро), сообщает Variety со ссылкой на компанию Charades, занимающуюся продажами фильма. Бюджет фильма составил 3,5 миллиона евро.
За исключением „Мальчика и птицы“ Хаяо Миядзаки, „Поток“ — самый коммерчески успешный независимый анимационный фильм, номинированный на „Оскар“ за последние годы. Испано-французский фильм „Мечты робота“ (Robot Dreams), номинированный в 2024 году, собрал в прокате 4,7 миллиона долларов, из которых лишь 875 215 долларов пришлись на прокат в США.
„То, что происходит с „Потоком“, просто фантастика, — сказал Variety Рон Дайенс, один из его продюсеров. — Мы добились большого успеха почти на всех территориях, а иногда наблюдается буквально всплеск интереса, например в Мексике. Это кажется удивительным, но в то же время этот фильм, без человеческой речи, с милыми животными, пробудил у многих потребность в такой любви. Так что, думаю, этот успех одновременно удивителен и совершенно закономерен“.
Variety также подробно рассказывает о коммерческих показателях „Потока“, в том числе и в Латвии, отмечая, что рынок здесь невелик, поэтому фильм установил рекорд при 300 тысячах проданных билетов, что сделало его самым кассовым фильмом за всю историю независимой Латвии.
Однако самыми важными территориями коммерческого успеха Variety называет США и Канаду, где фильм собрал в прокате 4 миллиона долларов за 12 недель. Там фильм теперь доступен и на стриминговых платформах. Ощутимую часть сборов принес прокат в Мексике и Центральной Америке: 6 миллионов долларов США за шесть недель. Во Франции фильм посмотрели более 600 тысяч человек, а кассовые сборы составили 4,4 миллиона евро. По данным Variety, фильм также хорошо показал себя в Польше, Нидерландах и Испании.
Известно, что в Латвии с 1 марта „Поток“ будет легально доступен для домашнего просмотра на платформах Tet+ и LMT Viedtelevīzija.
На этой неделе одно из крупнейших и старейших изданий США, The New York Times, также посвятило подробную статью латвийскому режиссеру Гинтсу Зилбалодису — его творческой биографии, уникальному подходу и резонансу, который „Поток“ вызвал в Латвии и за ее пределами. В своем интервью латвийский режиссер сказал: „Люди, которые раньше никогда не слышали о Латвии, теперь будут знать о ней“.
Так называемый „сезон наград“, в течение которого одна за другой вручаются самые важные награды киноиндустрии, постепенно подходит к концу. 16 февраля в Лондоне состоится вручение наград Британской академии киноискусства (BAFTA), и „Поток“ представлен в двух номинациях: „Лучший анимационный фильм“ и „Лучший детский и семейный фильм“. 28 февраля во Франции пройдет церемония вручения премии „Сезар“, где „Поток“ номинирован в категории „Лучший анимационный фильм“. А кульминацией сезона станет церемония вручения наград Американской киноакадемии 2 марта, где „Поток“ номинирован в категориях „Лучший международный фильм“ и „Лучший анимационный фильм“.