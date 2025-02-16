Кассовые сборы латвийского фильма "Поток“ превысили 20 миллионов долларов США

За исключением „Мальчика и птицы“ Хаяо Миядзаки, „Поток“ — самый коммерчески успешный независимый анимационный фильм, номинированный на „Оскар“ за последние годы. Испано-французский фильм „Мечты робота“ (Robot Dreams), номинированный в 2024 году, собрал в прокате 4,7 миллиона долларов, из которых лишь 875 215 долларов пришлись на прокат в США.

„То, что происходит с „Потоком“, просто фантастика, — сказал Variety Рон Дайенс, один из его продюсеров. — Мы добились большого успеха почти на всех территориях, а иногда наблюдается буквально всплеск интереса, например в Мексике. Это кажется удивительным, но в то же время этот фильм, без человеческой речи, с милыми животными, пробудил у многих потребность в такой любви. Так что, думаю, этот успех одновременно удивителен и совершенно закономерен“.

Variety также подробно рассказывает о коммерческих показателях „Потока“, в том числе и в Латвии, отмечая, что рынок здесь невелик, поэтому фильм установил рекорд при 300 тысячах проданных билетов, что сделало его самым кассовым фильмом за всю историю независимой Латвии.

Однако самыми важными территориями коммерческого успеха Variety называет США и Канаду, где фильм собрал в прокате 4 миллиона долларов за 12 недель. Там фильм теперь доступен и на стриминговых платформах. Ощутимую часть сборов принес прокат в Мексике и Центральной Америке: 6 миллионов долларов США за шесть недель. Во Франции фильм посмотрели более 600 тысяч человек, а кассовые сборы составили 4,4 миллиона евро. По данным Variety, фильм также хорошо показал себя в Польше, Нидерландах и Испании.

Известно, что в Латвии с 1 марта „Поток“ будет легально доступен для домашнего просмотра на платформах Tet+ и LMT Viedtelevīzija.