ФОТО | Генеральная репетиция ! Смотрите, как готовятся к выступлению финалисты Eesti Laul

Днем в субботу, 15 февраля, на сцене Unibet Arena проходит генеральная репетиция, за которой могут наблюдать и зрители.

За победу в финале конкурса Eesti Laul будут бороться 16 артистов: Ant, Stereo Terror, Яанек, Räpina Jack feat. Кайса Линг, Йоханна Элисе, Фелин, Элиза, Gem98, Ан-Марлен, Франц Тикерпуу, Анна Сахлене, Туули Ранд, Minimal Wind, Андрей Зевакин feat. Карита, Томми Кэш и Марта Лотта.

Финальный концерт конкурса Eesti Laul проведут Эда-Инес Этти и Корея. Вечер захватывающих выступлений откроют прошлогодние победители 5MIINUST и Puuluup, а на разогреве выступит Флориан Валь.

Прямая трансляция с Unibet Arena начнется на ETV в 19:15.

Победившая песня финала будет выбрана в результате двух туров во время прямой трансляции. В первом туре, помимо зрительского голосования, свои баллы выставит и жюри. Во втором туре проводится только народное голосование.

Порядок выступления артистов в финальном концерте Eesti Laul:

Ant „Tomorrow Never Comes“ Stereo Terror „Prty Till the End of the World“ Яанек „Frozen“ Räpina Jack feat. Kaisa Ling „Tule“ Йоханна Элизе „Eyes Don’t Lie“ Фелин „Solo Anthem“ Элиза „The Last to Know“ gem98 „Psycho“ Aн-Марлен „Külm“ Франц Тикерпуу „Trouble“ Анна Сахлене „Love Me Low“ Туули Ранд „Rem“ Minimal Wind „Armageddon“ Андрей Зевакин feat. Карита „Ma ei tea sind“ Tommy Cash „Espresso Macchiato“ Марта Лотта „Tantsin veel“