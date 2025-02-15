Он красив не только снаружи. 9 звезд Голливуда, с которыми приятно работать

Представляем вам подборку известных актеров и актрис, которые не только достигли больших высот в своей карьере, но при этом остались отзывчивыми и вежливыми людьми, и с ними очень приятно работать благодаря их душевным качествам. О героях этого списка рассказывают их коллеги, режиссеры, продюсеры и другие работники киноиндустрии.

Он наверняка самый милый парень, которого можно встретить в Голливуде. Он один из самых вежливых людей, которых я когда-либо встречала. Когда он говорит, то в его речи всегда звучат слова „пожалуйста“ и „спасибо“ — это очень впечатляет.

Он один из самых вежливых и добрых людей, которых вы когда-либо встретите. Он красив не только снаружи, но и изнутри.

Мне повезло, за свою карьеру я работала со многими великими актерами, но в Киану есть что-то особенное — ему доверяешь. С ним ты чувствуешь себя защищенным, в безопасности.

Вайнона Райдер

Киану Ривз по два раза играл в фильмах с Шарлиз Терон и Сандрой Буллок и в в четырех фильмах с Вайноной Райдер.

Хью Джекман

Когда на улице всего +4 градуса, а Хью снова и снова бросают на спину вниз, у него все равно есть энергия на то, чтобы быть приятным и вежливым человеком.

Анна Пэкуин

Анна Пэкуин и Хью Джекман вместе снимались в фильмах франшизы „Люди Икс“.

Пол Радд

Пол искренне заставляет меня смеяться. Я думаю, что в нем есть что-то особенное, от чего он выглядит во всех смыслах привлекательным. Он как соседский обычный парень, но в то же время и нет. В этом плане он напоминает Дженнифер Энистон.

Режиссер Дэвид Уэйн

Дженнифер Лоуренс

Она очень приземленная, без раздутого эго. Дженнифер не только одна из самых талантливых актрис, которых я знаю, но и одна из самых настоящих.

Хью Джекман

В жизни она такая же, как на интервью, действительно веселая и крутая. Она, несомненно, является источником вдохновения для многих, и она именно такая, какой вы хотели бы видеть Дженнифер Лоуренс.

Софи Тернер