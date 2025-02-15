Он красив не только снаружи. 9 звезд Голливуда, с которыми приятно работать
Люди редко сталкиваются со знаменитостями и далеко не у всех есть возможность с ними пообщаться. Мы видим их в кино, на интервью и на красных дорожках, но понятия не имеем, какие они в реальной жизни. Может показаться, что многие из них очень высокомерны или недоступны, но это не всегда так.
Представляем вам подборку известных актеров и актрис, которые не только достигли больших высот в своей карьере, но при этом остались отзывчивыми и вежливыми людьми, и с ними очень приятно работать благодаря их душевным качествам. О героях этого списка рассказывают их коллеги, режиссеры, продюсеры и другие работники киноиндустрии.
Он наверняка самый милый парень, которого можно встретить в Голливуде. Он один из самых вежливых людей, которых я когда-либо встречала. Когда он говорит, то в его речи всегда звучат слова „пожалуйста“ и „спасибо“ — это очень впечатляет.
Он один из самых вежливых и добрых людей, которых вы когда-либо встретите. Он красив не только снаружи, но и изнутри.
Мне повезло, за свою карьеру я работала со многими великими актерами, но в Киану есть что-то особенное — ему доверяешь. С ним ты чувствуешь себя защищенным, в безопасности.
Вайнона Райдер
Киану Ривз по два раза играл в фильмах с Шарлиз Терон и Сандрой Буллок и в в четырех фильмах с Вайноной Райдер.
Хью Джекман
Когда на улице всего +4 градуса, а Хью снова и снова бросают на спину вниз, у него все равно есть энергия на то, чтобы быть приятным и вежливым человеком.
Анна Пэкуин
Анна Пэкуин и Хью Джекман вместе снимались в фильмах франшизы „Люди Икс“.
Пол Радд
Пол искренне заставляет меня смеяться. Я думаю, что в нем есть что-то особенное, от чего он выглядит во всех смыслах привлекательным. Он как соседский обычный парень, но в то же время и нет. В этом плане он напоминает Дженнифер Энистон.
Режиссер Дэвид Уэйн
Дженнифер Лоуренс
Она очень приземленная, без раздутого эго. Дженнифер не только одна из самых талантливых актрис, которых я знаю, но и одна из самых настоящих.
Хью Джекман
В жизни она такая же, как на интервью, действительно веселая и крутая. Она, несомненно, является источником вдохновения для многих, и она именно такая, какой вы хотели бы видеть Дженнифер Лоуренс.
Софи Тернер
У меня были очень завышенные ожидания, и я был уверен, что она их просто не оправдает. Но она не только оправдала, но и превзошла их.
Крис Прэтт
Хью Джекман, Дженнифер Лоуренс и Софи Тернер пересекались в фильмах франшизы „Люди Икс“, а с Крисом Прэттом Лоуренс играла в фильме „Пассажиры“.
Дуэйн Джонсон
Он словно цветок, который всегда цветет.
Зак Эфрон
Можно подумать, что он просто огромная и великолепная звезда боевиков, но Дуэйн действительно заботится о своей актерской игре. Он источник вдохновения для многих и один из самых веселых парней, которых я когда-либо встречал.
Алекс Вульфф
Дуэйн Джонсон играл с Заком Эфроном в фильме „Спасатели Малибу“, а с Алексом Вульффом — в двух частях новых фильмов „Джуманджи“.
Сандра Буллок
Ирвин Винклер, режиссер фильма с участием Буллок „Сеть“, вспоминал, что после окончания съемочного дня актриса на прощание по-дружески целовала всех сотрудников съемочной группы.
С Энтони Хопкинсом работать очень легко. Он настолько хороший актер, что достаточно просто на него реагировать. Это очень облегчало мою работу и мы очень хорошо провели время.
Оливия Колман про фильм „Отец“
Стив Карелл
Могу сказать, что за всю мою долгую и разнообразную карьеру самым замечательным и профессиональным актером был Стив Карелл. Он лучший человек из всех, с кем я когда-либо работал.
Продюсер Рэнди Кордрей
История о Карелле от пользователя Reddit:
Однажды я встретил его в кафе-мороженом в маленьком городке. Он очень обаятельный, приземленный и соглашался со всеми сфотографироваться. Когда я снова встретил его месяца через три на студии в Лос-Анджелесе, он вспомнил меня. Это было невероятно!
Том Хэнкс
Я не верила, что он может быть настолько милым, как все говорят. Но он такой и есть! Том щедрый, веселый и простой в общении. Если бы Том не был Томом, это разбило бы мне сердце.
Эмма Уотсон
Том Хэнкс и Эмма Уотсон вместе снимались в фильме „Сфера“.