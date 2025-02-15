ФОТО | Томми Кэш, Андрей Зевакин с любимой и Ан-Марлен зажгли в суперфинале Eesti Laul. Смотрите, как Эстония решала, кто поедет на „Евровидение“

За победу борются 16 участников: Ант, Stereo Terror, Янек Валгепеа, Räpina Jack feat. Кайза Линг, Йоханна Элизе, Фелин, Элизе, Gem98, Ан-Марлен, Франц Тикерпуу, Анна Салин, Туули Ранд, Minimal Wind, Андрей Зевакин feat. Карита, Томми Кэш и Марта Лотта.

Впервые в финале Eesti Laul такое большое количество участников - 16 песен претендуют на победу и возможность представить страну на „Евровидении“. Победитель Eesti Laul будет путем двух туров голосования. В первом туре будут учитываться оценки жюри и результаты телефонного голосования. Три участника пройдут в суперфинал, победитель которого будет определен уже голосованием по телефону.

Уже прошла главная репетиция и Unibet Arena - в ожидании начал конкурсной программы. В зале очень много тех, кто болеет за победу Томми Кэша. Однако по словам журналиста Kroonika, следившего за репетицией, довольно скромное шоу Томми Кэша, где было мало присущего ему эпатажа и сумасшествия, может уменьшить его шансы на победу.

Тем не менее, в финале Томми Кэш собрал бешеные аплодисменты от публики. Активно, но все же меньше, публика отреагировала и на выступление Андрея Зевакина со своей девушкой Келли-Каритой Ефимовой. Кажется, что скромное шоу все же не помешает Кэшу получить высшие оценки на голосовании телезрителей.

После голосования жюри на первом месте оказался Томми Кэш, на втором месте Ан-Марлен, а на третьем - Янек. Телезрители отдали больше всего голосов Томми Кэшу, за ним шли Ан-Марлен и Андрей Зевакин с Каритой. Таким образом, в суперфинал прошли Томми Кэш, Ан-Марлен и Андрей Зевакин с Каритой.

Порядок выступлений на конкурсе Eesti Laul 2025

1. ANT „Tomorrow Never Comes“

2. Stereo Terror „Prty Till the End of the World“

3. Janek „Frozen“

4. Räpina Jack feat. Kaisa Ling „Tule“

5. Johanna Elise „Eyes Don’t Lie“

6. FELIN „Solo Anthem“

7. ELYSA „The Last to Know“

8. gem98 „Psycho“

9. An-Marlen „Külm“

10. Frants Tikerpuu „Trouble“

11. Anna Sahlene „Love Me Low“

12. Tuuli Rand „Rem“

13. Minimal Wind „Armageddon“