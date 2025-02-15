ФОТО | Когда появился Томми Кэш, начался переполох! Финалисты Eesti Laul раздали автографы поклонникам - фото успели сделать не все

Автограф-сессия началась в 17:45. На самом деле, некоторые артисты уже были там чуть раньше и общались с фанатами.

Но настоящий ажиотаж начался, когда появился Томми Кэш. „Все бросились фотографироваться с ним“, - говорит журналист журнала Kroonika, присутствовавший на мероприятии.

Однако кумир молодежи не пробыл на месте долго и ушел уже через 20 минут. Многие остались недовольны, потому что не успели сделать заветное фото.

Уже сегодня вечером, 15 февраля, в Unibet Arena в Таллинне пройдет финал песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на конкурсе „Евровидение“ в Базеле.

За победу борются 16 участников: Ант, Stereo Terror, Янек Валгепеа, Räpina Jack feat. Кайза Линг, Йоханна Элизе, Фелин, Элизе, Gem98, Ан-Марлен, Франц Тикерпуу, Анна Салин, Туули Ранд, Minimal Wind, Андрей Зевакин feat. Карита, Томми Кэш и Марта Лотта.

Впервые в финале Eesti Laul такое большое количество участников - 16 песен претендуют на победу и возможность представить страну на „Евровидении“. Победитель Eesti Laul будет путем двух туров голосования. В первом туре будут учитываться оценки жюри и результаты телефонного голосования. Три участника пройдут в суперфинал, победитель которого будет определен уже голосованием по телефону.

Прямую трансляцию финала Eesti Laul 2025 из Unibet Arena можно будет посмотреть на ETV+ с комментариями на русском языке или на ETV на эстонском. Начало в 19:15.

Порядок выступлений на конкурсе Eesti Laul 2025

Ant „Tomorrow Never Comes“ Stereo Terror „Prty Till the End of the World“ Janek „Frozen“ Räpina Jack feat. Kaisa Ling „Tule“ Johanna Elise „Eyes Don’t Lie“ Felin „Solo Anthem“ Elysa „The Last to Know“ Gem98 „Psycho“ An-Marlen „Külm“ Frants Tikerpuu „Trouble“ Anna Sahlene „Love Me Low“ Tuuli Rand „Rem“ Minimal Wind „Armageddon“ andrei zevakin feat. karita „Ma ei tea sind“ Tommy Cash „Espresso Macchiato“ Marta Lotta „Tantsin veel“