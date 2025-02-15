ФОТО | Когда появился Томми Кэш, начался переполох! Финалисты Eesti Laul раздали автографы поклонникам - фото успели сделать не все
У тех, кто купил билет на финал Eesti Laul, также была возможность встретиться со своими любимыми исполнителями.
Автограф-сессия началась в 17:45. На самом деле, некоторые артисты уже были там чуть раньше и общались с фанатами.
Но настоящий ажиотаж начался, когда появился Томми Кэш. „Все бросились фотографироваться с ним“, - говорит журналист журнала Kroonika, присутствовавший на мероприятии.
Однако кумир молодежи не пробыл на месте долго и ушел уже через 20 минут. Многие остались недовольны, потому что не успели сделать заветное фото.
Уже сегодня вечером, 15 февраля, в Unibet Arena в Таллинне пройдет финал песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на конкурсе „Евровидение“ в Базеле.
За победу борются 16 участников: Ант, Stereo Terror, Янек Валгепеа, Räpina Jack feat. Кайза Линг, Йоханна Элизе, Фелин, Элизе, Gem98, Ан-Марлен, Франц Тикерпуу, Анна Салин, Туули Ранд, Minimal Wind, Андрей Зевакин feat. Карита, Томми Кэш и Марта Лотта.
Впервые в финале Eesti Laul такое большое количество участников - 16 песен претендуют на победу и возможность представить страну на „Евровидении“. Победитель Eesti Laul будет путем двух туров голосования. В первом туре будут учитываться оценки жюри и результаты телефонного голосования. Три участника пройдут в суперфинал, победитель которого будет определен уже голосованием по телефону.
Прямую трансляцию финала Eesti Laul 2025 из Unibet Arena можно будет посмотреть на ETV+ с комментариями на русском языке или на ETV на эстонском. Начало в 19:15.
Порядок выступлений на конкурсе Eesti Laul 2025
Ant „Tomorrow Never Comes“
Stereo Terror „Prty Till the End of the World“
Janek „Frozen“
Räpina Jack feat. Kaisa Ling „Tule“
Johanna Elise „Eyes Don’t Lie“
Felin „Solo Anthem“
Elysa „The Last to Know“
Gem98 „Psycho“
An-Marlen „Külm“
Frants Tikerpuu „Trouble“
Anna Sahlene „Love Me Low“
Tuuli Rand „Rem“
Minimal Wind „Armageddon“
andrei zevakin feat. karita „Ma ei tea sind“
Tommy Cash „Espresso Macchiato“
Marta Lotta „Tantsin veel“
Финальный концерт песенного конкурса Eesti Laul удивит публику разнообразием музыкальных номеров, поскольку, помимо 16 финалистов, на сцене Unibet Arena выступят несколько приглашенных артистов.
Грандиозное шоу откроют победители конкурса Eesti Laul 2024 5MIINUST и Puuluup, которые на днях получили три награды Эстонской музыкальной премии. К ним на сцену присоединится и Флориан Валь, победитель в номинации „Артист года“.
Ожидается, что в финальном концерте удивительным образом будут сочетаться различные стили и хиты любимых артистов. Так, на сцене вновь прозвучит победившая в прошлом году песня „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ ((Об этих) наркотиках мы ничего не знаем), а также, например, „Pilates spiritual clüb“. В репертуаре второго приглашенного артиста Eesti Laul — легендарная песня „Šveits“. Перед публикой также выступят Лаури Саатпалу и ансамбль Dagö, которые известны своими популярными песнями и долгой успешной музыкальной карьерой.
О том, кто скорее всего выиграет Eesti Laul, читайте подробнее здесь. Согласны с прогнозом?