ФОТО | Суперзвезда „Евровидения“ из Финляндии приехал на финал Eesti Laul в Таллинн! Он тоже болеет за Томми Кэша

Согласно данным журнала Kroonika, Käärijä прибыл в Таллинн вчера и в пятницу вечером и наслаждался ночной жизнью эстонской столицы. Похоже, Таллинн стал одним из любимых мест финской звезды, ведь всего несколько месяцев назад в TikTok появилось видео, на котором он был запечатлен в караоке-баре в Таллинне.

Занявший второе место на „Евровидении“ два года назад Käärijä также активно поддерживал Томми Кэша в социальных сетях. Он приехал в Таллинн на финал Eesti Laul и наслаждается сегодняшним вечером в номере, арендованном Кэшем. Перед выступлением он находился в зеленой комнате в центре зала вместе с участниками конкурса.

Фаворит „Евровидения“ Käärijä и эстонский рэпер Томми Кэш уже успели выпустить дуэт под названием „It’s Crazy, It’s Party“.

„Моя большая мечта мечта исполнилась, когда я наконец смог сделать с Томми Кэшем общую песню. После „Евровидения“ я был в отпуске и лежал на пляже, когда получил сообщение от Томми. Мы быстро сделали песню и „It’s crazy, It’s party“ отражает наш общий вайб“, - говорит Käärijä, который в этом году представлял Финляндию на „Евровидении“.

„Томми - артист высшего уровня, и я многому от него научился в процессе создания песни“, - добавил финн.

Несмотря на то что Käärijä не выиграл „Евровидение“, это был очень успешный проект для его карьеры. Только одним следующим летом он дал целый 51 концерт. Осенью того же года он рассказал журналу Kroonika о том, как хорошо его знают на родине. „В Финляндии все знают, кто я такой. Это тяжело и утомительно, потому что у меня больше нет личного пространства. Я не могу просто пойти в магазин, на концерт или хоккейный матч - ко мне подходят люди и начинают фотографировать. Я ненавижу, когда они не спрашивают вежливо разрешения, а просто начинают щелкать“.

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Артисты из стран „большой пятерки“ — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания — в полуфинале не участвуют. В этом году не надо проходить отбор и Швейцарии, которая победила в прошлогоднем „Евровидении“. Первый полуфинал состоится 13 мая, в нем принимают участие: Швеция, Украина, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия, Норвегия. Второй полуфинал состоится 15 мая, в нем принимают участие: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия, Сербия.