ФОТО | Суперзвезда „Евровидения“ из Финляндии приехал на финал Eesti Laul в Таллинн! Он тоже болеет за Томми Кэша
Нет никаких сомнений в том, что Томми Кэш - главный фаворит сегодняшнего финала конкурса Eesti Laul. Рэпер уже заручился поддержкой и от других суперзвезд „Евровидения“, а финский любимчик фанатов „Евровидения“ Käärijä даже приехал в Таллинн.
Согласно данным журнала Kroonika, Käärijä прибыл в Таллинн вчера и в пятницу вечером и наслаждался ночной жизнью эстонской столицы. Похоже, Таллинн стал одним из любимых мест финской звезды, ведь всего несколько месяцев назад в TikTok появилось видео, на котором он был запечатлен в караоке-баре в Таллинне.
Занявший второе место на „Евровидении“ два года назад Käärijä также активно поддерживал Томми Кэша в социальных сетях. Он приехал в Таллинн на финал Eesti Laul и наслаждается сегодняшним вечером в номере, арендованном Кэшем. Перед выступлением он находился в зеленой комнате в центре зала вместе с участниками конкурса.
Фаворит „Евровидения“ Käärijä и эстонский рэпер Томми Кэш уже успели выпустить дуэт под названием „It’s Crazy, It’s Party“.
„Моя большая мечта мечта исполнилась, когда я наконец смог сделать с Томми Кэшем общую песню. После „Евровидения“ я был в отпуске и лежал на пляже, когда получил сообщение от Томми. Мы быстро сделали песню и „It’s crazy, It’s party“ отражает наш общий вайб“, - говорит Käärijä, который в этом году представлял Финляндию на „Евровидении“.
„Томми - артист высшего уровня, и я многому от него научился в процессе создания песни“, - добавил финн.
Несмотря на то что Käärijä не выиграл „Евровидение“, это был очень успешный проект для его карьеры. Только одним следующим летом он дал целый 51 концерт. Осенью того же года он рассказал журналу Kroonika о том, как хорошо его знают на родине. „В Финляндии все знают, кто я такой. Это тяжело и утомительно, потому что у меня больше нет личного пространства. Я не могу просто пойти в магазин, на концерт или хоккейный матч - ко мне подходят люди и начинают фотографировать. Я ненавижу, когда они не спрашивают вежливо разрешения, а просто начинают щелкать“.