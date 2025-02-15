ФОТО и ВИДЕО | Элиза Колк всплакнула на сцене Eesti Laul, исполняя песню о бывшем возлюбленном-миллионере, который изменил ей с ее подругой
Сегодня в Unibet Arena в Таллинне проходит финал Eesti Laul, в ходе которого определится артист, который будет представлять Эстонию на „Евровидении 2025“ в Базеле. Среди прочих в нем приняла участие и певица Элиза Колк с очень личной песней.
Элиза Колк, выступающая под псевдонимом Elysa, предстала перед зрителями с очень личной песней. Под конец выступления Элиза даже пустила слезу - уж настолько эмоциональной была для нее эта песня.
Ранее в беседе с журналом Kroonika она призналась, что вложила в песню свою большую душевную боль, но не хочет раскрывать подробности.
Певица очень откровенно рассказала о серьезных переживаниях, которые легли в основу конкурсной песни. „Перед началом сессии в разговоре всплыл один случай из моей жизни, который и вошел в эту пенсю. Это все еще история об очень большой душевной боли“, - сказала Элиза, чья личная жизнь подробно обсуждается в социальных сетях.
„Эту песню было сложно создавать, она также сложна с вокальной точки зрения, и когда моя семья услышала ее, они заплакали. Мы плакали в студии, потому что это очень грустная история“, - говорит она. К счастью, Элиза поняла, что все грустные вещи дают людям урок и позволяют им идти вперед по жизни.
Певица не захотела раскрывать, посвящена ли песня давней сердечной боли или речь идет о свежей душевной ране. „Люди могут сами делать догадки“, - загадочно сказала Элиза. Те, кто знаком с личными скандалами Элизы, поймут, что название песни „The Last to Know“ может быть очень многозначительным.
Разрыв с неверным бойфрендом-миллионером
В декабре прошлого года стало известно, что одна из самых известных пар в эстонском светском обществе последних лет, Элиза Колк (27) и Индрек Рахумаа (52) расстались. При большой разнице в возрасте пара прожила вместе шесть лет.
Слухи о том, что познакомившаяся в Лос-Анджелесе в 2018 году пара рассталась, начали ходить еще летом прошлого года. В августе журнал Kroonika сообщил, что, по словам близких Колк, певица и предприниматель расстались. Рахумаа якобы даже снял для Колк дом, чтобы ей было где жить отдельно. Тем временем Рахумаа, по слухам, проводит время в одиночестве в Лондоне, где живет его бывшая жена Хети Тульве и их сын.
Позже Элиза Колк призналась, что последние два года были очень трудными в ее жизни. „Лето 2023 года (когда между Бригиттой Сюзанной Хунт и тогдашним гражданским мужем Элизы Индреком Рахумаа случился роман – прим. ред.) оставило очень глубокую рану в моей душе. Всё разбилось вдребезги. Всё это стало большим шоком и неожиданностью. Я просто пыталась прожить еще один день. „Это была невыносимая боль“, — описывает то время певица.
Летом 2023 года издание Kroonika неоднократно получало сообщения с намеком на тайные отношения между Бригиттой Сюзанной Хунт и бизнесменом Индреком Рахумаа. На тот момент Рахумаа и Колк уже пять лет счастливо жили вместе.
На фоне поднявшейся шумихи Бригитта Сюзанна Хунт опубликовала в Instagram сториз, в котором написала: „Гиены добрались до СМИ, чтобы намекнуть, какие решения я принимала и с кем, когда была пьяна. Это правда“. Она призналась, что в то время находилась в подавленном состоянии.
Позже Хунт добавила, что в тот период у нее было сразу несколько возлюбленных.
Колк и Рахумаа отказались тогда комментировать разразившийся скандал.