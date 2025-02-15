ФОТО | Алика Милова пришла на финал Eesti Laul с бойфрендом и поздравила Андрея Зевакина с выступлением

Алика Милова пришла на финал Eesti Laul вместе со своим бойфрендом-режиссером Раулем Эско. После выступления всех конкурсантов Алика и Рауль подошли к Андрею Зевакину, который участвовал в конкурсе в дуэте со своей возлюбленной, и поздравили его с выступлением.

Молодые люди обнялись и перекинулись парой слов. По всей видимости, у всех остались положительные впечатления от выступления.

За победу в Eesti Laul борются 16 участников: Ант, Stereo Terror, Янек Валгепеа, Räpina Jack feat. Кайза Линг, Йоханна Элизе, Фелин, Элизе, Gem98, Ан-Марлен, Франц Тикерпуу, Анна Салин, Туули Ранд, Minimal Wind, Андрей Зевакин feat. Карита, Томми Кэш и Марта Лотта.

Впервые в финале Eesti Laul такое большое количество участников - 16 песен претендуют на победу и возможность представить страну на „Евровидении“. Победитель Eesti Laul будет выбран путем двух туров голосования. В первом туре будут учитываться оценки жюри и результаты телефонного голосования. Три участника пройдут в суперфинал, победитель которого будет определен уже голосованием по телефону.

Новые отношения

В начале мая прошлого года журнал Kroonika писал, что у Алики Миловой появился новый возлюбленный - один из братьев-близнецов Эско, вместе с которым она обнималась на фотографиях в клубе. На данный момент известно, что певица встречается с Раулем Эско, который занимается съемками. Сама Алика мало говорила о новых отношениях. „Мне просто очень повезло, что меня окружают такие талантливые люди и такие хорошие друзья. Я чувствую, что в данный момент нахожусь в гармонии с собой“, - рассказала тогда певица журналу Kroonika.

Братья Эско также воздержались от комментариев. Однако на общем аккаунте братьев в Instagram видно, что Раул и Алика проводят время вместе и совершают совместные поездки.