В галерее Vaal открылась выставка портретов в честь культурных деятелей Эстонии прошлого века

Леэло Тунгал, Яан Кросс, Арво Пярт, Лепо Сумера, Юри Аррак, Энн Пыльдроос, Лембит Ульфсак и многие другие – такую внушительную галерею из двух сотен аналоговых фотопортретов легендарных деятелей эстонской культуры собрал за полвека фотограф Тыну Тормис.

„Я родился в семье, которая имела отношение к эстонской культуре, у меня было много знаменитых родственников, я их не выбирал. Вся эта элита просто приходила к нам домой, когда мне было десять лет. И, к счастью, мама сказала мне: снимай не эти цветы и прочую ерунду, снимай людей, которые приходят к нам в гости! И тут есть, например, портрет Йоханнеса Семпера. Когда я его сделал, мне было примерно лет десять. Антс Лаутер и другие подобные деятели, к тому времени, когда я вырос, уже ушли из жизни. А их фотографии остались у меня“, – рассказал Тормис.

По соседству с черно-белыми портретами Тормиса – огромные гиперреалистичные живописные работы Ильмара Круузамяэ, и тоже узнаваемые лица эстонской культуры: Эха Комиссаров, Тынис Мяги, Рихо Сибул и другие.

„Для меня очень важно, что я пишу этот взгляд на протяжении долгого времени, и важно, чтобы я знал этого человека десятки лет. Я поражаюсь, как я в юности мог писать портреты людей, которых знал всего пару лет. Сейчас я бы на такое не решился. Лучше всего было создавать портреты соседей по ателье: просто стучишься в соседнюю дверь. Первый месяц они были в некотором замешательстве, но потом привыкли. Портреты некоторых людей я писал по шесть-десять месяцев“, – сказал художник Ильмар Круузамяэ.

Выставка в галерее Vaal в таллиннском квартале Теллискиви продлится до 15 марта.