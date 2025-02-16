„Мы виноваты в том, что мир стоит на грани катастрофы“: в столице Германии открылся 75-й Международный кинофестиваль „Берлинале“(6)
В столице Германии открылся 75-й Международный кинофестиваль „Берлинале“. Юбилейный киносмотр проводит новая команда, однако старые добрые традиции форума незыблемы. Фестиваль открылся новой лентой Тома Тыквера „Свет“, стопроцентно отвечающей повестке предвыборного Берлина, впервые за последние 80 лет вставшего перед проблемой надвигающегося радикализма во власти. Следует отметить, что Тыквер в третий раз удостаивается чести открывать „Берлинале“ своей работой, провоцируя дискурс вокруг наболевших тем. В контексте города, сотрясаемого антивоенными демонстрациями и массовыми выступлениями против возможности парламентской коалиции демократов с AfD, картина Тыквера оказалась как нельзя кстати.
Мультижанровая картина, которую можно было бы охарактеризовать как трагифарс с элементами мюзикла, повествует об одной Берлинской семье с говорящей фамилией Энгельс и их домработнице - беженке из Сирии. Родители, озабоченные социальными проектами и судьбами чужих детей, не замечают того, как их собственные дети страдают от отсутствия внимания, заботы и любви. Брак борцов за права угнетаемых народов трещит по швам, дочь увлечена левацкими идеями, а сын-подросток прячется за очками виртуальной реальности. Но всё меняется, когда в доме появляется Фара...
Лента Тыквера, пронизанная сочувствием к беженцам, попала в самую сердцевину кровоточащей проблематики Германии, где общество в канун выборов разделилось на сторонников правых радикалов, обещающих „очистить страну“ от мигрантов, и сторонников демократических принципов, дающих возможность каждому беженцу в Германии шанс на новую жизнь. Очевидно, что данной картиной Тыквер выказывает поддержку демократам. Выбрав именно эту картину для открытия, дирекция фестиваля во главе с Трицией Туттле недвусмысленно дала понять, что симпатии кинематографистов Германии на стороне тех, кто пытается сохранить в стране гуманистическое общество, и не дать партии AfD и её сторонникам одним махом уничтожить все завоевания демократии, которые дались стране таким трудом.
Исполнитель главной роли в фильме - выдающийся немецкий актёр Ларс Айдингер, хорошо известный зрителю по роли сотрудника концлагеря в фильме Вадима Перельмана „Уроки фарси“, на встрече с журналистами весьма жёстко высказался на тему перспективы неофашизма. „Мы виноваты в том, что мир стоит на грани катастрофы. Наш фильм рассказывает о том, что мы живём в мире нацизма. И главный посыл этой истории - заставить зрителя задаться вопросом, а кто есть ты? Все участники нашего фильма задавали себе этот вопрос, кто мы есть и как мы можем повлиять на те процессы, которые происходят в обществе. И наш ответ в том, что противостоять мировому злу можно лишь собственным примером, изменяя этот мир к лучшему каждый день“.
По традиции на церемонии открытия была вручена почётная награда „Золотой Медведь“ за вклад в мировой кинематограф. В юбилейный год обладательницей драгоценной статуэтки стала выдающаяся британская актриса Тильда Суинтон. Берлинская публика встретила мировую звезду овациями. Два часа люди простояли на холоде в снегопад, ожидая звезду, которая, невзирая на суровую погоду, вышла на красную дорожку в вечернем платье и не скупясь на эмоции искренне приветствовала своих поклонников. В своей речи Суинтон высказала жёсткую позицию в отношении властей, обвинив их в поддержке массовых убийств. „Сегодня происходят массовые убийства, совершенные государством, сегодня активно терроризируют разные регионы нашего мира. Это факты. С ними нужно считаться. Бесчеловечность совершается на наших глазах. Я здесь, чтобы назвать это без колебаний и выразить свою солидарность со всеми теми, кто признает неприемлемое самодовольство наших одержимых жадностью правительств, которые обходятся с разрушителями планеты и военными преступниками, откуда бы они ни приехали“.
Как и в былые годы, политический контекст остаётся центральной темой фестивальной программы. Поэтому в канун третьей годовщины начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в рамках фестиваля будут показаны фильмы, посвящённые российско-украинской войне. Так, в основном конкурсе представлена документальная картина „Лента времени“ режиссёра Катерины Горностай. В программе „Форум“ будет показана новая лента Виталия Манского „Подлётное время“, снятая во Львове во время войны. Напомним, что в 2023 году в рамках „Берлинале“ в день годовщины начала войны состоялась премьера фильма Виталия Манского и Евгения Титаренко „Восточный фронт“, основу которого составили съёмки, сделанные непосредственно на поле боя. Также в программе „Форума“ документальная картина уроженки Запорожья Евы Нейман „Когда над морем вспыхивает молния“. А в „Расширенном форуме“ будет показан фильм Алексея Радинского „Специальная операция“.