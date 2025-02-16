„Мы виноваты в том, что мир стоит на грани катастрофы“: в столице Германии открылся 75-й Международный кинофестиваль „Берлинале“

Мультижанровая картина, которую можно было бы охарактеризовать как трагифарс с элементами мюзикла, повествует об одной Берлинской семье с говорящей фамилией Энгельс и их домработнице - беженке из Сирии. Родители, озабоченные социальными проектами и судьбами чужих детей, не замечают того, как их собственные дети страдают от отсутствия внимания, заботы и любви. Брак борцов за права угнетаемых народов трещит по швам, дочь увлечена левацкими идеями, а сын-подросток прячется за очками виртуальной реальности. Но всё меняется, когда в доме появляется Фара...

Лента Тыквера, пронизанная сочувствием к беженцам, попала в самую сердцевину кровоточащей проблематики Германии, где общество в канун выборов разделилось на сторонников правых радикалов, обещающих „очистить страну“ от мигрантов, и сторонников демократических принципов, дающих возможность каждому беженцу в Германии шанс на новую жизнь. Очевидно, что данной картиной Тыквер выказывает поддержку демократам. Выбрав именно эту картину для открытия, дирекция фестиваля во главе с Трицией Туттле недвусмысленно дала понять, что симпатии кинематографистов Германии на стороне тех, кто пытается сохранить в стране гуманистическое общество, и не дать партии AfD и её сторонникам одним махом уничтожить все завоевания демократии, которые дались стране таким трудом.

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