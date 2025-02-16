ФОТО | Вечеринка со звездными друзьями и McDonald’s с любимой: как Томми Кэш отпраздновал победу на Eesti Laul

Сам Томми Кэш не делился кадрами того, как отмечает победу на конкурсе, зато фото и видео с афтепати артиста можно найти в аккаунтах его звездных друзей и его девушки.

Среди тех, кто поддерживал Кэша в Unibet Arena и позже праздновал с ним победу, была известная режиссер Алина Пязок. Она сняла многие известные клипы для эксцентричной группы Little Big, а также последний нашумевший клип Томми Кэша на песню „Untz Untz“, более известную как „Секс-Олимпиада“. Пязок поделилась групповым фото, сделанным после конкурса, когда рэпер с друзьями и девушкой отмечали победу.

Еще один звездный друг Кэша, который активно поддерживал его в Unibet Arena - суперзвезда „Евровидения“ Käärijä из Финляндии. На Käärijä весь вечер была надета футболка „Vote For Tommy“, что переводится как „Голосуйте за Томми“. Он приехал в Таллинн специально на финал Eesti Laul, чтобы поддержать Кэша.

Käärijä поделился кадрами того, как Кэш исполняет для друзей свой хит „Espresso Macchiato“, с которым он поедет на „Евровидение“. Кроме того, финский артист опубликовал фотографию, где он обнимается с Аликой Миловой, а с этого же вечера есть видео, где он снова поет в таллиннском караоке. Похоже, это его излюбленное занятие.

Еще несколько человек опубликовали кадры того, как зажигательно Томми Кэш отмечал свою победу.

На финал Eesti Laul пришла поддержать рэпера и его возлюбленная - модель Полина Грибанова. Девушка сопровождала рэпера весь день - от репетиции до важного выступления и вечеринки. Судя по всему, когда гости разошлись, Томми и Полина остались вдвоем и продолжили отмечать победу рэпера в конкурсе - заказали праздничный ужин в McDonald’s и посмотрели запись с финала Eesti Laul.

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.