Илон Маск стал отцом в 13-й раз? Молодая американка утверждает, что родила ему ребенка

Об этом она сообщила в „X“. „Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец - Илон Маск“, — отметила она. По словам девушки, раньше она не сообщала о рождении ребенка, потому что хотела гарантировать конфиденциальность и обеспечить себе опасность. Она дала понять, что ей пришлось бы в любом случае об этом рассказать, иначе таблоиды сами опубликовали бы эту новость.

„Я намерена позволить нашему ребенку расти в нормальной и безопасной среде“, — продолжила она. „По этой причине я прошу СМИ уважать частную жизнь нашего ребенка“.

О самой девушке известно немногое. Например, в то время как британский таблоид The ​​Sun написал, что Эшли Ст. Клэр 26 лет, New York Post отметил, что ей 31 год. Самому Маску 53 года.

Газета People пишет, что эта девушка — писательница. Она является активной сторонницей консервативной партии США. Ее самое известное произведение — детская книга „Elephants Are Not Birds.“ („Слоны — не птицы“), в которой отражены консервативные и христианские ценности.

Весной прошлого года она участвовала в демонстрации против политики администрации Джо Байдена в отношении нелегальных иммигрантов.

Сам Маск публично не подтвердил, является ли он отцом ребенка или нет.

На данный момент известно, что у него 12 признанных детей. От брака с Джастин Уилсон у него родилось шестеро детей. К сожалению, самый старший ребенок умер в возрасте 10 недель. Трое детей у Маска от Клэр Буше, столько же - от Шивон Зилис. Третий ребенок Маска и Зилис родился в прошлом году от суррогатной матери.