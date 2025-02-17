Илон Маск стал отцом в 13-й раз? Молодая американка утверждает, что родила ему ребенка
Эшли Ст. Клэр объявила в социальных сетях, что родила ребенка от Илона Маска.
Об этом она сообщила в „X“. „Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец - Илон Маск“, — отметила она. По словам девушки, раньше она не сообщала о рождении ребенка, потому что хотела гарантировать конфиденциальность и обеспечить себе опасность. Она дала понять, что ей пришлось бы в любом случае об этом рассказать, иначе таблоиды сами опубликовали бы эту новость.
„Я намерена позволить нашему ребенку расти в нормальной и безопасной среде“, — продолжила она. „По этой причине я прошу СМИ уважать частную жизнь нашего ребенка“.
О самой девушке известно немногое. Например, в то время как британский таблоид The Sun написал, что Эшли Ст. Клэр 26 лет, New York Post отметил, что ей 31 год. Самому Маску 53 года.
Газета People пишет, что эта девушка — писательница. Она является активной сторонницей консервативной партии США. Ее самое известное произведение — детская книга „Elephants Are Not Birds.“ („Слоны — не птицы“), в которой отражены консервативные и христианские ценности.
Весной прошлого года она участвовала в демонстрации против политики администрации Джо Байдена в отношении нелегальных иммигрантов.
Сам Маск публично не подтвердил, является ли он отцом ребенка или нет.
На данный момент известно, что у него 12 признанных детей. От брака с Джастин Уилсон у него родилось шестеро детей. К сожалению, самый старший ребенок умер в возрасте 10 недель. Трое детей у Маска от Клэр Буше, столько же - от Шивон Зилис. Третий ребенок Маска и Зилис родился в прошлом году от суррогатной матери.