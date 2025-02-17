Литва сделала свой выбор: на "Евровидении" страну будет представлять группа Katarsis

„Спасибо. У меня больше нет слов. Спасибо!“ — все, что сказал лидер группы, когда ведущая Евровидения Габриэле Мартиросян спросила, что участники группы хотели бы сказать своим поклонникам. 28 Как и отборочный полуфинал, мероприятие на крупнейшей арене страны провели трио ведущих: Габриэле Мартиросян, Номбеко Аугусте и Римвидас Черняускас.

Оценки, присужденные членами жюри, были добавлены к результатам голосования зрителей в прямом эфире. Три участника, набравшие наибольшее количество зрительских баллов и баллов жюри — Liepa, Lion Ceccah и Katarsis — выступили снова, и только зрители мероприятия могли проголосовать за них — именно они решили, что Katarsis отправится в Швейцарию.

Весь процесс голосования по выборам контролировала аудиторская фирма Grant Thornton Baltic.

Часть средств, собранных от голосовавших зрителей и поступивших в LRT, будет использована для подготовки победителя национального отбора к представлению Литвы на международном конкурсе песни Евровидение, который состоится в мае 2025 года, в Швейцарии. Право проведения в этой стране конкурса Евровидения завоевал швейцарец Немо с победной композицией The Code, исполненной на конкурсе 2024 года в Швеции.

Евровидение 2025

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.

Артисты из стран „большой пятерки“ — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания — в полуфинале не участвуют. В этом году не надо проходить отбор и Швейцарии, которая победила в прошлогоднем „Евровидении“.

Первый полуфинал состоится 13 мая, в нем принимают участие: Швеция, Украина, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия, Норвегия.

Второй полуфинал состоится 15 мая, в нем принимают участие: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия, Сербия.