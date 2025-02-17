ФОТО | Новая пассия? Том Круз провел вечер с актрисой, на 26 лет моложе его

Известный голливудский актер Том Круз провел эту неделю в компании 36-летней кубино-испанской актрисы Аны де Армас. Их видели вместе в Лондоне, но детали их тайного свидания разнятся. В то время как Daily Mail пишет, что Ана и Том провели вместе День святого Валентина, который выпал на пятницу, по данным People, звезды встретились в четверг.

Известно, что лондонским вечером Том и Ана были замечены возле ресторана. Они были очарованы вниманием фанатов и ошеломлены полученным вниманием. Том и Ана пообщались с несколькими поклонниками и с удовольствием позировали для фотографий.

На свидание Ана надела синие джинсы и черную куртку. Том был одет в серую рубашку-поло и темно-синий костюм. Их заметили выходящими из ресторана с двумя сумками продуктов, после чего они вместе сели в такси, сообщает Page Six.

В августе прошлого года на фестивале в Гластонбери Том познакомился с молодой певицей Викторией Канал, с которой Том в то время проводил много времени. Они вместе посетили премьеру одного фильма и несколько других мероприятий. Когда и при каких обстоятельствах Виктория и Том расстались, неизвестно.

Почти год назад распространилась новость о том, что сердце Тома покорила россиянка Эльсина Хайрова, которая почти вдвое моложе его. Однако в феврале пара решила расстаться, поскольку, как сообщается, чувства Тома к Эльсине остыли.