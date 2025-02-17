ФОТО | Уже такой большой! Таня Михайлова-Саар отметила день рождения сына

16 февраля Таня Михайлова-Саар отметила седьмой день рождения своего сына Теодора душевным постом в социальных сетях.

„И вот уже 7“, - подписала Таня фотографию, на которой она обнимает своего сына.

Чуть больше двух лет назад Таня рассказала журналу Kroonika о том, как сын повлиял на ее жизнь. Певица призналась, что рождение ребенка кардинально изменило ее жизнь. „Я поняла, какой эгоисткой я была все эти годы“, - сказала она. „Делить свое время и внимание с маленьким человеком 24 часа в сутки 7 дней в неделю - это совсем другое дело“.

„Любовь к ребенку - это естественное и прекрасное чувство, но вместе с ним появились и все страхи в мире“. Таня продолжила. „Вдруг коляска выкатится на проезжую часть, ребенок упадет с лестницы, каким-то образом еме в руки попадет нож, и, конечно, я каждую ночь ходила проверять, дышит ли он еще“.

Женщина призналась, что, с одной стороны, ей хотелось бы и вовсе не выпускать малыша из рук, чтобы с ним не случилось ничего плохого. „С другой стороны, я не могу этого сделать, потому что это не я“, - объяснила певица. „Теодор - отдельная личность и должен пройти свой собственный путь - учиться на ошибках и опыте“.

Таня Михайлова-Саар замужем за музыкантом Микком Сааром. Таня и Микк сошлись в 2007 году и поженились в 2016. Свадьбу сыграли на вилле в Тоскане, а 16 февраля 2018 у пары родился сын - Теодор Саар. „Я до сих пор не знаю, почему я сделал Тане предложение руки и сердца на крыше Горхолла только на десятом году нашей совместной жизни. Но тогда это было правильное чувство“, - говорит Микк.

Недавно Таня Михайлова-Саар призналась, что прошедший год принес ей много уроков.

„У меня все было хорошо, но странным образом. Прошлый год был для меня очень странным годом. Было много трудностей, извлеченных уроков и странных событий. Конечно, были и хорошие моменты“, - сказала Михайлова-Саар.

„Этот год снова начался странно. 1 января я сразу же заболела, потому что декабрь был таким насыщенным и напряженным“, - вспоминает Михайлова-Саар, которой удалось выпустить новую песню даже несмотря на все невзгоды.