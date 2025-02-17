17.02.2025, 15:00
ФОТО | Харизматичный танцор по имени Томас в фотосессии 2011 года! Смотрите, как выглядел Томми Кэш до того, как обрел мировую славу(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
15 февраля в Unibet Arena в Таллинне прошел финал Eesti Laul, на котором победу одержал эстонский рэпер Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“. Позже Кэш заявил RusDelfi: „Я был самым известным эстонским артистом в мире уже долго-долго-долго“. А как эпатажный музыкант выглядел до того, как обрел мировую славу?
После того, как стало известно, что Томми Кэш в этом году отправится представлять Эстонию на „Евровидении“, фотограф и модный журналист Мейси Вольт поздравила рэпера и поделилась в Instagram кадрами с ним, которые она сделала целых 14 лет назад, в далеком 2011 году.
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