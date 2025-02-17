ФОТО | Харизматичный танцор по имени Томас в фотосессии 2011 года! Смотрите, как выглядел Томми Кэш до того, как обрел мировую славу

После того, как стало известно, что Томми Кэш в этом году отправится представлять Эстонию на „Евровидении“, фотограф и модный журналист Мейси Вольт поздравила рэпера и поделилась в Instagram кадрами с ним, которые она сделала целых 14 лет назад, в далеком 2011 году.

„Фотографии Томаса - воспоминание о фотосессии, когда он позировал перед моей камерой в 2011 году“, - написала Мейси. „Тогда он был еще танцором, но, видимо, уже начинал заниматься музыкой, потому что в 2013 году я снимала его концерт в Пярну“, - рассказала она Delfi. Действительно, свои первые песни Кэш выложил на SoundCloud только в 2012 году. Настоящее имя рэпера - Томас Таммеметс.