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17.02.2025, 15:00

ФОТО | Харизматичный танцор по имени Томас в фотосессии 2011 года! Смотрите, как выглядел Томми Кэш до того, как обрел мировую славу

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Томми Кэш
Томми Кэш
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

15 февраля в Unibet Arena в Таллинне прошел финал Eesti Laul, на котором победу одержал эстонский рэпер Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“. Позже Кэш заявил RusDelfi: „Я был самым известным эстонским артистом в мире уже долго-долго-долго“. А как эпатажный музыкант выглядел до того, как обрел мировую славу?

После того, как стало известно, что Томми Кэш в этом году отправится представлять Эстонию на „Евровидении“, фотограф и модный журналист Мейси Вольт поздравила рэпера и поделилась в Instagram кадрами с ним, которые она сделала целых 14 лет назад, в далеком 2011 году.

„Фотографии Томаса - воспоминание о фотосессии, когда он позировал перед моей камерой в 2011 году“, - написала Мейси. „Тогда он был еще танцором, но, видимо, уже начинал заниматься музыкой, потому что в 2013 году я снимала его концерт в Пярну“, - рассказала она Delfi. Действительно, свои первые песни Кэш выложил на SoundCloud только в 2012 году. Настоящее имя рэпера - Томас Таммеметс.

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