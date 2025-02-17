Премия BAFTA-2025: лучшим фильмом признан „Конклав“, награды получили также „Анора“ и „Бруталист“

Новая картина немецкого режиссера Эдварда Бергера „Конклав“ о выборах папы римского получила приз Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучший фильм. Вручение премий прошло в Королевском фестиваль-холле в Лондоне в воскресенье, 16 февраля.

„Конклав“ также получил премию за лучший адаптированный сценарий, за лучший монтаж и как наиболее выдающийся британский фильм. Главную роль в картине сыграл британский актер Рэйф Файнс. Съемки проходили в Риме. Музыку к фильму написал немецкий композитор Фолькер Бертельманн.

Приз за лучшую режиссуру достался американцу Брэди Корбету за фильм „Бруталист“ о пережившем Холокост архитекторе из Венгрии. Лучшим актером признан американец Эдриен Броуди, сыгравший главную роль в этой картине.

Фильм „Анора“ о русскоязычных в США получил две награды

Одним из фаворитов премии BAFTA этого года был фильм „Анора“ о русскоязычной диаспоре в США. В итоге картина получила лишь премии за лучшую женскую роль, она досталась американке Майки Мэдисон, а также за лучший подбор актеров. Ведущих персонажей в фильме исполнили русскоговорящие актеры, в том числе снимающиеся в РФ: Марк Эйдельштейн, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков. Актер Юрий Борисов, выдвигавшийся на премию BAFTA этого года за роль второго плана в „Аноре“, остался без награды.

Лучшим короткометражным фильмом признали картину уроженца Германии Франца Бёма „Камень, ножницы, бумага“ о военном вторжении России в Украину с украинцем Александром Рудинским в главной роли.

Премия BAFTA (British Academy of Film and Television Arts Award) — это британская награда, которая вручается в различных категориях за достижения в области кино, телевидения, видео-игр и анимации. BAFTA считается одной из самых престижных наград в индустрии, аналогичной американскому „Оскару“, но с акцентом на британское кино и телевизионное искусство. Премия была учреждена в 1947 году и с тех пор вручается ежегодно. Премия BAFTA охватывает широкий спектр категорий, включая лучшее кино, лучшую режиссуру, лучшие актерские работы и многие другие.