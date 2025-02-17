Певицу Шакиру экстренно госпитализировали. Ее концерты отменены

„Мне очень грустно, что я не смогу выйти на сцену. Я была глубоко эмоциональна и взволнована воссоединением с моей любимой перуанской аудиторией“, – написала Шакира.

48-летняя артистка, известная не только своим голосом, но и знаменитыми танцами живота, должна была выступить в Лиме в рамках латиноамериканского тура Las Mujeres Ya No Lloran. Однако врачи запретили ей выходить на сцену из-за состояния здоровья.

Певица прибыла в Перу в пятницу вечером, а в воскресенье должна была дать концерт. Пока неизвестно, повлияет ли ее госпитализация на дальнейший график тура.

Певица также выложила в Instagrame фотографии, сделанные в Лиме, столице Перу.

Шакира – колумбийская певица, автор песен, танцовщица и продюсер, одна из самых успешных латиноамериканских артисток в мире. Она прославилась своими хитами Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, Waka Waka (This Time for Africa), а также уникальным стилем, сочетающим поп, латино, рок и элементы восточной музыки. Шакира известна не только своим вокалом, но и фирменными танцами живота, которые стали ее визитной карточкой. За свою карьеру она продала миллионы альбомов, выиграла множество наград, включая Грэмми