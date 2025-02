Певицу Шакиру экстренно госпитализировали. Ее концерты отменены

Шакира – колумбийская певица, автор песен, танцовщица и продюсер, одна из самых успешных латиноамериканских артисток в мире. Она прославилась своими хитами Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, Waka Waka (This Time for Africa), а также уникальным стилем, сочетающим поп, латино, рок и элементы восточной музыки. Шакира известна не только своим вокалом, но и фирменными танцами живота, которые стали ее визитной карточкой. За свою карьеру она продала миллионы альбомов, выиграла множество наград, включая Грэмми