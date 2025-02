Пост Малон покоряет Европу: американский рэпер даст один большой концерт в странах Балтии

С альбомом „F-1 Trillion“ Пост дебютировал в жанре кантри и сразу же возглавил чарт Billboard 200. Альбом также получил номинацию на премию „Грэмми“ в категории „Лучший кантри-альбом“. Отсюда, например, и появился хит-сингл „I Had Some Help“ (с Морганом Уолленом), который шесть недель подряд держался на первом месте в чарте Billboard Hot 100. Эта же песня также заняла первое место в чарте Billboard Songs of the Summer 2024 и была представлена на церемонии вручения премии „Грэмми“ в категориях „Лучшая песня в стиле кантри“ и „Лучший кантри-дуэт“.