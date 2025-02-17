Пост Малон покоряет Европу: американский рэпер даст один большой концерт в странах Балтии

Пост Малон известен сочетанием разных жанров и необыкновенной сценической харизмой. Говорят даже, что он кардинально изменил представление о современном концертном опыте. Теперь европейские фанаты могут убедиться в этом сами: тур охватывает 11 городов континента, включая Литву.

Пост Малон девять раз получал бриллиантовый статус и, конечно же, был номинирован на премию „Грэмми“. Пост Малон проедет с концертным туром по маршруту из Праги в Лиссабон, а 21 августа в Каунасе выступит на стадионе Darius & Girėnas. Он обещает исполнить в рамках тура „The Big Ass World Tour“ свои самые популярные хиты , а также новые треки с альбома „F-1 Trillion“, который вышел в августе прошлого года.

С альбомом „F-1 Trillion“ Пост дебютировал в жанре кантри и сразу же возглавил чарт Billboard 200. Альбом также получил номинацию на премию „Грэмми“ в категории „Лучший кантри-альбом“. Отсюда, например, и появился хит-сингл „I Had Some Help“ (с Морганом Уолленом), который шесть недель подряд держался на первом месте в чарте Billboard Hot 100. Эта же песня также заняла первое место в чарте Billboard Songs of the Summer 2024 и была представлена на церемонии вручения премии „Грэмми“ в категориях „Лучшая песня в стиле кантри“ и „Лучший кантри-дуэт“.

Ближайшая возможность для эстонских поклонников увидеть мировую суперзвезду Post Malone своими глазами и услышать его вживую — 21 августа 2025 года на стадионе Darius &Girėnas в Каунасе, Литва. Предварительная продажа билетов для членов концертного клуба Live Nation начнется 20 февраля в 12:00. Общая продажа билетов начнется 21 февраля в 12:00на сайте и в пунктах продаж Piletilevi.