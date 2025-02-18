ВИДЕО | Сильвия Ильвес готова поехать на „Евровидение“ вместе с Томми Кэшем: „Публика считает, что это была бы отличная идея!“

Несколько дней назад Томми Кэш (33) сделал в своем аккаунте в TikTok репост видео, на котором Сильвия Ильвес (32) играет на виолончели победившую на Eesti Laul песню „Espresso Macchiato“. Видео уже набрало более 100 000 просмотров в TikTok. Публика не скупится на комментарии и комплименты. „Едьте на „Евровидение“ вместе“, - говорит один комментатор. „Сильвия могла бы исполнить эту песню вместе с Томми“, - вторит другой. „Возьми Сильвию с собой на Евровидение“, - добавляет третий.

Сильвия также считает, что могла бы присоединиться к Томми Кэшу на „Евровидении“. „Я вижу себя рядом с ним в роли дикой виолончелистки, самозабвенно страстной и с распущенными волосами в стиле Лорин. Я была бы восхитительным контрастом со стоическим образом Томми. Я также смотрела его живое выступление. Я увидела достаточно места для мятежной электрической виолончели, чтобы заполнить место на сцене. Если судить по текущей оценке публики, то добавить Томми искры с помощью электрической виолончели было бы блестящей идеей“, - говорит Сильвия Ильвес.