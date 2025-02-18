ВИДЕО | Сильвия Ильвес готова поехать на „Евровидение“ вместе с Томми Кэшем: „Публика считает, что это была бы отличная идея!“
В TikTok набирает просмотры видео, на котором скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес увлеченно играет на электрической виолончели песню Томми Кэша, с которой он будет представлять Эстонию на „Евровидении“. В комментариях говорят, что виолончелистка могла бы присоединиться к Кэшу и выступить вместе с ним на песенном конкурсе в Швейцарии. Сама Сильвия полностью поддерживает идею.
Несколько дней назад Томми Кэш (33) сделал в своем аккаунте в TikTok репост видео, на котором Сильвия Ильвес (32) играет на виолончели победившую на Eesti Laul песню „Espresso Macchiato“. Видео уже набрало более 100 000 просмотров в TikTok. Публика не скупится на комментарии и комплименты. „Едьте на „Евровидение“ вместе“, - говорит один комментатор. „Сильвия могла бы исполнить эту песню вместе с Томми“, - вторит другой. „Возьми Сильвию с собой на Евровидение“, - добавляет третий.