Пытавшийся проникнуть в дом Санны Марин мужчина недоволен запретом на приближение и обжаловал решение суда
Месяц назад суд наложил расширенный запрет на приближение для предполагаемого преследователя бывшего премьер-министра Санны Марин до января 2026 года. Но теперь стало известно, что 36-летний мужчина обжаловал это решение.
Мужчина, о котором идет речь, преследовал бывшего премьер-министра Финляндии в конце прошлого года и неоднократно пытался проникнуть в ее дом. 17 января вынес в отношении него расширенный запрет на приближение, срок действия которого истекает 9 января 2026 года. Однако преследователь не согласен с приговором и подал апелляцию в окружной суд Хельсинки 3 февраля, спустя всего несколько недель после вынесения решения суда.
Теперь у Марин есть время до 3 марта, чтобы подать возможную апелляцию, после чего дело будет рассмотрено судом второй инстанции Хельсинки, сообщает Yle.
Согласно обоснованию суда, мужчина находился в подъезде Марин и пытался попасть в ее квартиру. Ответчик отрицает, что он является тем самым человеком, который был в подъезде и находился рядом с домом.
Ему запрещено контактировать с Санной Марин и находиться в определенных районах.
Судебное заседание проходило за закрытыми дверьми. Политик присутствовала в зале суда, отделенная перегородкой от преследовавшего ее мужчины. Ни у Марин, ни у предполагаемого преследователя не было юридического помощника. У мужчины был с собой переводчик.
Преследователя задержали в канун Рождества
По информации Yle, мужчина несколько раз в декабре приближался к Санне Марин.
Полиция задержала мужчину в канун Рождества, когда тот находился вблизи дома бывшего премьер-министра. Подозреваемый не был арестован.
Комиссар Томми Лехтонен из полиции Хельсинки подтверждает, что случай все еще расследуется. Полиция не комментирует личности сторон уголовного дела.
Преступление расследуется как преследование.
„Расследование все еще продолжается. Предполагаемый преступник, вероятно, будет еще раз допрошен“, — говорит Лехтонен.
Ранее газета Iltalehti сообщила, что мужчина преследовал Марин с начала декабря прошлого года до рождественских праздников. Это не первый случай преследования других лиц с его стороны.
Звезда соцсетей
Как ранее писал Delfi, с момента окончания своей политической карьеры Марин почти не дает интервью. Что, конечно, не означает, что о ней не пишут в прессе. Напротив. Она очень популярная личность в Финляндии, из-за чего ей посвящено много статей. Например, в прессе много писали о ее разводе с Марккусом Райкконеном и новых отношениях с парикмахером Йони Виллбергом.
Санна Марин и Маркус Ряйккёнен были вместе с 18 лет и поженились 1 августа 2020 года. О разводе пара объявила летом 2023 года, а бракоразводный процесс завершился лишь в январе 2024 года. У Марин и Ряйккёнена есть дочь Эмма, родившаяся в 2018 году.
Несмотря на то, что Марин уже давно не является премьер-министром, интерес к ее деятельности среди финнов очень высок. В других странах тоже. А в Instagram у нее около миллиона подписчиков. Марин даже посетила неделю моды в Париже - ее пригласила на свой показ сама Виктория Бекхэм.
В финских СМИ много говорят о Санне и ее возлюбленном. Эксперты говорят, что бывший премьер-министр Финляндии стала звездой социальных сетей, наслаждающейся роскошной жизнью. Марин любит, когда у нее много свободного времени. Тогда она может всласть путешествовать и проводить время с любимым.