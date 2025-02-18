Эстонские рунические песни: по случаю Дня независимости пройдут необычные концерты

Восьмичастное произведение основано на рунических песнях эстонских приходов. Композитор Пярт Уусберг отметил, что с детства слушал песни-руны. „Позже, уже в составе хорового коллектива я познакомился с аранжировками рунических песен Вельо Тормиса, которые мне очень понравились“, – добавил композитор.

Мелодика древних рун ощущается уже в более раннем произведении Пярта Уусберга „Õhtu ilu“, где переплетаются рунические и духовные народные мотивы. Завершив работу над этим сочинением, Уусберг начал вынашивать идею о создании часового произведения, основанного исключительно на песнях-рунах.

Композитору потребовалось четыре года, чтобы поднять глубинные пласты эстонской народной музыки. В этом путешествии его консультировали корифеи фолк-музыки Урмас Калла, Селия Роозе, Яника Орас, Кярт Йохансон и Тайве Сярг. Премьера состоялась в минувшем году в исполнении ансамблей Пярта Уусберга и под его управлением.

На этой неделе, в преддверии годовщины Эстонской Республики, масштабное произведение „Regiväli“будет представлено в исполнении легендарных музыкальных коллективов – Эстонского филармонического камерного хора и Таллиннского камерного оркестра под управлением маэстро Тыну Кальюсте, недавно удостоенного премии за заслуги всей жизни в области культуры.