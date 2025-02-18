Вау! Объявлен состав участников крупнейшего музыкального фестиваля Эстонии – Beach Grind 2025
Крупнейший летний музыкальный фестиваль Эстонии Beach Grind пройдет 11–12 июля в самом сердце Пярну. В этом году главными звездами станут Wiz Khalifa (США), Lost Frequencies (Бельгия), Elderbrook (Великобритания), Sub Focus (Великобритания), Salvatore Ganacci + Tommy Cash (Швеция/Эстония), Chris Avantgarde (Германия), Camo & Krooked (Австрия) и многие другие.
Один из самых ожидаемых летних музыкальных фестивалей Балтии состоится на своих знаковых площадках – Пярнуский Раннапарк и сад виллы Ammende. Гостей фестиваля ждут три сцены – главная Main Stage, энергичная Grind Stage и завораживающая Ammende Stage, каждая из которых подарит неповторимые музыкальные впечатления.
Хедлайнером Beach Grind 2025 станет легендарный рэпер Wiz Khalifa, автор таких мировых хитов, как „Black and Yellow“, „We Dem Boyz“ и отмеченная наградами „See You Again“. Мультиплатиновый артист, номинант на премии „Грэмми“ и „Золотой глобус“, Wiz Khalifa прославился в 2011 году с выпуском своего третьего студийного альбома „Rolling Papers“, а сегодня его творчество известно во всем мире.
Кроме музыки, Wiz Khalifa известен своими разносторонними проектами в индустрии развлечений и бизнеса. Он запустил успешное мобильное приложение и стал основателем премиального бренда джина. Его последний альбом „Multiverse“ также получил восторженные отзывы. Это будет первое выступление Wiz Khalifa в Эстонии, что делает его участие в Beach Grind историческим событием как для фестиваля, так и для его фанатов в Балтии и соседних странах.
Еще одним хедлайнером станет бельгийский диджей и продюсер Lost Frequencies, который получил мировую известность благодаря хиту „Are You With Me“. Этот трек, который является ремиксом на кантри-композицию Easton Corbin, принес ему международный успех. На протяжении своей карьеры Lost Frequencies входил в топ-100 лучших диджеев мира и сотрудничал с такими артистами, как Calum Scott, James Arthur, Netsky, Bastille, David Kushner и многими другими.
От Эстонии на фестивале выступит Tommy Cash, который объединит силы с эксцентричным шведским диджеем Salvatore Ganacci. Оба артиста славятся своим нестандартным подходом к творчеству, и их совместное выступление обещает быть ярким и непредсказуемым.
Помимо уже объявленных звезд, на Beach Grind 2025 выступят: Elderbrook (Великобритания) DJ Set, Sub Focus (Великобритания), Chris Avantgarde (Германия), Camo & Krooked (Австрия), Andromedik (Бельгия), A Little Sound (Великобритания), Charlie Tee (Великобритания), Ero808 (США), Okgiorgio (Италия), Sota (Великобритания), Moontalk (Швеция), Gentlemens Club (Великобритания).
Фестиваль также порадует выступлениями эстонских артистов, среди которых 5MIINUST x Smilers, Cartoon & Friends, Karl Killing, NOËP DJ Set, Bedwetters, Bombossa Brothers, Küberünnak & Karmo, Jozels, MHKL, Siimi, Triibupasta, Majestim, Milpak, Maris Pihlap, Merike Rundu и Javú.
Beach Grind впервые состоялся в 2010 году на пляже Пярну. То, что начиналось как одноночное клубное мероприятие, за эти годы превратилось в крупный международный музыкальный фестиваль. В 2025 году он пройдет уже в 12-й раз.
Билеты поступят в продажу на сайте Beach Grind в понедельник, 21 февраля, в 10:00 утра.Подробности на сайте: www.beachgrind.ee