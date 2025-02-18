Вау! Объявлен состав участников крупнейшего музыкального фестиваля Эстонии – Beach Grind 2025

Один из самых ожидаемых летних музыкальных фестивалей Балтии состоится на своих знаковых площадках – Пярнуский Раннапарк и сад виллы Ammende. Гостей фестиваля ждут три сцены – главная Main Stage, энергичная Grind Stage и завораживающая Ammende Stage, каждая из которых подарит неповторимые музыкальные впечатления.

Хедлайнером Beach Grind 2025 станет легендарный рэпер Wiz Khalifa, автор таких мировых хитов, как „Black and Yellow“, „We Dem Boyz“ и отмеченная наградами „See You Again“. Мультиплатиновый артист, номинант на премии „Грэмми“ и „Золотой глобус“, Wiz Khalifa прославился в 2011 году с выпуском своего третьего студийного альбома „Rolling Papers“, а сегодня его творчество известно во всем мире.

Кроме музыки, Wiz Khalifa известен своими разносторонними проектами в индустрии развлечений и бизнеса. Он запустил успешное мобильное приложение и стал основателем премиального бренда джина. Его последний альбом „Multiverse“ также получил восторженные отзывы. Это будет первое выступление Wiz Khalifa в Эстонии, что делает его участие в Beach Grind историческим событием как для фестиваля, так и для его фанатов в Балтии и соседних странах.

Еще одним хедлайнером станет бельгийский диджей и продюсер Lost Frequencies, который получил мировую известность благодаря хиту „Are You With Me“. Этот трек, который является ремиксом на кантри-композицию Easton Corbin, принес ему международный успех. На протяжении своей карьеры Lost Frequencies входил в топ-100 лучших диджеев мира и сотрудничал с такими артистами, как Calum Scott, James Arthur, Netsky, Bastille, David Kushner и многими другими.

От Эстонии на фестивале выступит Tommy Cash, который объединит силы с эксцентричным шведским диджеем Salvatore Ganacci. Оба артиста славятся своим нестандартным подходом к творчеству, и их совместное выступление обещает быть ярким и непредсказуемым.