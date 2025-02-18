ФОТО | Круизный лайнер с нудистами заканчивает свой рейс: люди показали, что там происходит

295-метровый круизный лайнер для нудистов Norweigan Peal отправился в рейс из порта в Майами (США). Над организацией этого 11-дневного необычного путешествия компания Bare Necessities тесно сотрудничала с Norwegian Cruise Lines. По их словам, желающих пережить новый опыт было больше, чем достаточно. Об этом пишет издание New York Post.

Круиз для нудистов

Цены на нудистский круиз стартовали от $2 тысяч, но некоторые нудисты не пожалели выложить более $33 тысяч за роскошные виллы с тремя спальнями. Интересно, что в связи с необычным событием корабль, который вмещает до 2300 пассажиров, в шутку переименовали в „Большую голую лодку“.

Пассажиры вынуждены подчиняться строгим правилам на борту, в частности носить одежду, находясь в крытых столовых судна. Для соблюдения гигиены также необходимо подстилать полотенце перед тем, как сесть в каюте, на палубе у бассейна или в буфетной зоне. Члены экипажа Bare Necessities четко подчеркивают, что ласки или неуместные прикосновения запрещены.

Сообщается, что сейчас путешественники плывут Карибским морем с остановками на Мартинике и Сент-Люсии.

Рассказ туриста

Один из пассажиров даже рассказал о собственном опыте в недавнем посте, опубликованном на Reddit.

„Этот круиз, кажется, для людей, которые любят поесть и полежать, поэтому там было много больших людей. Кроме того, большинство людей, кажется, не чувствуют себя комфортно обнаженными на публике до зрелого возраста, поэтому контингент был преимущественно в возрасте. Я сказал бы, что 20% привлекательные, 20% более-менее, а 60% непривлекательные“, — признался 67-летний мужчина.

В прошлом этот круизный корабль совершил более 75 аналогичных рейсов.

„Наша миссия заключается в том, чтобы предложить различные варианты отдыха для релакса, развлечений и пользы для здоровья. Это безопасная и естественная среда, где царит гармония природы и неприкрытой человеческой натуры“, — говорят организаторы.