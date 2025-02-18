ФОТО | Женственная и элегантная! Келли Сильдару поделилась в свой день рождения красивым снимком

„На год старше“, - написала в недавнем посте Келли Сильдару, завоевавшая бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Несколько известных лиц поздравили Сильдару с днем рождения в комментариях. „С днем рождения, принцесса!“ - написала телеведущая Кейли Сюкияйнен. „Поздравляю!“ - добавила блогерка Кристина Пяртельпоэг.

Выросшая под пристальным вниманием общественности Келли Сильдару стремительно полнядась на вершину, но ее личная жизнь была трагичной. Талант, гениальность и бешеное трудолюбие вундеркинда были омрачены сложными семейными отношениями. В полнометражном документальном фильме „Келли: чужая мечта“, премьера которого состоялась в октябре прошлого года, режиссеры Хелен Лыхмус и Леана Ялуксе исследовали предпосылки психических манипуляций Келли и ее путь к выздоровлению.

До 2019 года тренером Келли был ее отец, Тынис Сильдару, который ушел в отставку из-за семейных разногласий. Тренерскую работу взял на себя партнер Келли по жизни Михкель Устав, и новые высокие результаты Келли не заставили себя ждать - Келли завоевала бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Лыжная семья Сильдару спорит о денежных средствах бывшей команды Сильдару, находящихся на счету Лыжного союза, а также доме, построенном во время совместной жизни. Деньги на его строительство шли за счет призовых Келли и спонсорства - все это время Тынис тренировал родную дочь.

В январе 2023 года Харьюский уездный суд постановил, что никто из истцов не может требовать раздела имущества, принадлежащего чемпионке мира по фристайлу Келли Сильдару. В роли истцов в этом судебном споре выступали младший брат спортсменки Хенри Сильдару и отец спортсменки Тынис Сильдару, под руководством которого Келли добилась главных достижений в спортивной карьере. Женская половина семьи - Келли Сильдару и ее мама Лилиан Талвинг - не желала делить имущество. У мужской половины, обратившейся в суд, было другое видение ситуации - лыжную команду Сильдару, в которой тренировалась Келли, они рассматривали как партнерство, и требовали свою долю собственности. Суд установил, что между сторонами не было заключено партнерского договора и отклонил иск мужской половины, как необоснованный. Теперь мужская половина семьи (Хенри и Тынис) оспорила судебное решение в Таллиннском окружном суде.