ФОТО | „Тоомас Наличка“ в кровати с эстонским флагом. Томми Кэш удивил новой фотосессией в честь победы на Eesti Laul

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.

О своем намерении представить Эстонию на „Евровидении“ рэпер заявил еще в прошлом году на концерте в честь Дня Европы. Теперь же, когда победа на Eesti Laul уже в кармане, Кэш поделился свежими фотографиями, приуроченными к важному событию в его творческом пути.

„Следующая остановка - „Евровидение“, - подписал свежие фотографии Томми Кэш в Facebook. В Instagram подпись еще более уверенная: „Я же говорил, „Евровидение“ - я в пути“.

На первом фото Томми Кэш в костюме, в котором он выступал на Eesti Laul, сидит на корточках перед автомобилем. На автомобиле красуется номер „12POINT5“, то есть 12 баллов - высшая оценка, которую участник может получить на „Евровидении“ от другой страны. На автомобиле также два флага, напоминающие флаги Евросоюза, внутри которых написано по-эстонски „Тоомас“ и „Наличка“ (Sularaha), что является „эстонификацией“ имени артиста - Сash c английского переводится как „наличные“.

Кстати, такие же футболки „Toomas Sularaha“ Кэш стал продавать в своем онлайн-магазине, в том числе появился в такой же футболке на телевидении вместе с премьер-министром Кристеном Михалом.

На втором фото рэпер лежит в кровати со стаканчиком из-под кофе. На стене красуется флаг Эстонии, а постельное белье также выполнено из ткани в цветах флага.