„Поддерживайте хорошие отношения со своими бывшими!“ Бывший муж помог Кристине Пяртельпоэг пережить трудную ситуацию

По словам Пяртельпоэг, в ходе болезни она уже перепробовала все лекарства, но безрезультатно. „Ничего не помогает“, - в отчаянии жаловалась девушка в социальных сетях. „Становится только хуже“.

Блогерка очень устала и спала каждые несколько часов. Он подозревала, что заболела гриппом, но экспресс-тест не выявил его. Кристина добавила, что заказывал еду на дом два дня подряд, тем самым дав понять, что даже не в состоянии сама сходить в продуктовый магазин.

„Я хотела бы поблагодарить своего бывшего мужа, потому что он принес мне большую часть лекарств, так что поддерживайте хорошие отношения со своими бывшими“, - сказала Пяртельпоэг, поблагодарив своего бывшего мужа и отца своей дочери.

Кристина Пяртельпоэг вышла замуж за Сийма, отца своего ребенка Сийма, в августе 2020 года. Бракосочетание состоялось в ЗАГСе, а свадьбу отпраздновали в Biblioteq в Старом городе. На свадьбу были приглашены многие известные лица, в том числе Бригитте Сюзанне Хунт, с которйо невеста тогда все еще была подругами, и скандальный рэпер Beebilõust. У Кристины и ее мужа родилась одна дочь, которую назвали Кейлани.

„Мы все же расходимся полюбовно, потому что у нас маленький ребенок - она по-прежнему наш приоритет“, - объяснила Кристина в 2023 году, когда разводилась с отцом ребенка. В противном случае блогерка могла бы рассказать обо всем подробнее, но не хочет, чтобы ее дочь в будущем читала обо всем этом в интернете. Причина, по которой она все равно решила предать развод огласке, заключалась в том, что она не хочет, чтобы злые языки сами начали распространять слухи.

„Это все еще тяжело, и я знаю, что первая мысль была о том, что все будут смотреть на меня и говорить, что я не справилась и не смогу справиться. Но моя ценность как женщины не зависит от того, замужем ли я, удалось ли мне выйти замуж или сколько у меня детей“, - размышляет она.

В остальном же у блогерки дела идут хорошо. Недавно Кристина Пяртельпоэг опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, намекающий на большой подарок по случаю предстоящего дня рождения. „В прошлом году я купила себе на день рождения сумку Louis Vuitton, а в этом году купила квартиру“, — ликовала Кристина, поделившись фотографией заключения договора в нотариальной конторе в Таллинне.