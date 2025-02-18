„Инстинкт“: Светлана Лобода представила новый танцевальный трек

Динамичный, танцевальный трек „Инстинкт“ обозначил возвращение артистки к музыке собственного авторства. Глубокие переживания, положенные на легкий поп-афро-хаус - продолжение музыкального ДНК Лободы, с фирменной долей звучных экспериментов.

За саунд-дизайн релиза отвечала творческая команда 90210.group, которые работают в коллаборации с Лободой более двух лет. Автор слов - Андрей Парфенов, написавший большинство треков для альбома „Made in U“. Эксклюзивную визуальную эстетику, как и сам видеокампэйн для „Инстинкта“ разработал и снял нашумевший украинский режиссер Инди Хайт, в прошлом создавший для Лободы ряд видеоклипов, в частности „Indie Rock“ и „Градус 100“, которые особенно полюбились поклонникам певицы.

Съемки проходили в Киеве, за образы отвечали дизайнеры luvi, сотрудничающие с артисткой более 10 лет.

„Я давно не писала музыку сама. Услышав бит, в голове появилась мелодия. Вышло неплохо. Сейчас мы в туре по США, и вчера эта песня впервые прозвучала в Торонто“, - комментирует Лобода.

Песню тепло приняли еще после первого тизера в соцсетях - первую тысячу роликов под нее сняли всего за сутки. Послушайте песню ниже: