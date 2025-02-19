ФОТО | Как две капли воды? Британские таблоиды сравнивают эстонского рэпера Томми Кэша с известным голливудским актером

Фанаты голливудского актера Тимоти Шаламе (29) выразили поддержку победившему в этом году в конкурсе Eesti Laul эстонскому рэперу Томми Кэшу (33), который, по мнению многих, поразительно похож на звезду фильма „Дюна“. По их мнению, если бы Кэш прошлой осенью участвовал в конкурсе двойников Шаламе, он бы точно занял первое место.

„Я думал, они надели парик на голову Тимоти“, - сказал один из поклонников актера, увидев Кэша в социальных сетях. Другой шутливо добавил: „Неужели они не заплатили ему за „Дюну“, что теперь ему приходится заниматься этим?“

Статья, сравнивающая актера и рэпера, даже попала в британские СМИ, а точнее в социальные сети крупных таблоидов The Independent и Daily Mail.

The Independent отмечает, что, помимо своей нынешней хитовой песни „Espresso Macchiato“, в Британии Кэш также известен благодаря песне „Delicious“ - совместной работе с трехкратной обладательницей премии „Грэмми“ - певицей Чарли XCX.

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%. О своем намерении представить Эстонию на „Евровидении“ рэпер заявил еще в прошлом году на концерте в честь Дня Европы.

Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.