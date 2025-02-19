ВИДЕО | Чрезвычайно редкое зрелище попало на камеру: на Сааремаа волки пытались охотиться на оленей

По словам зоолога и фотографа дикой природы Тийта Хунта, такая ситуация встречается крайне редко, и видео является доказательством того, что на Сааремаа в настоящее время обитают как минимум два волка.

„Мы не можем сказать наверняка, но из всех животных, которые видны на видео, крупный хромой волк, скорее всего, самец, а чуть меньший по размеру - молодая самка. Если весной кто-то обнаружит выводок, то предположение подтвердится“, - пишет мужчина в блоге RMK.

Последний раз волчий выводок появлялся на Сааремаа в 2018 году. Конечно, случаи появления волков на Сааремаа фиксируются ежегодно, но выводков не было за последние пять лет, охватываемых отчетами о мониторинге (2019-2023).

На видео видно, что волки появлялись перед камерой четыре раза, но, к несчастью для них, на кормовой площадке в это время находились только самцы оленей, которые являются гораздо более сложной добычей для хищников, чем самки и оленята. В любом случае, попытки напасть не папали на камеру, а волки, судя по всему, просто оценивали ситуацию и обдумывали свои планы.

По словам Тийта Хунта, он никогда раньше не видел эти два вида вместе на оленьей площадке, и ему было очень интересно наблюдать за их поведением на видео и со звуком. „Я никогда раньше не слышал удивительной серии щелкающих горловых звуков, издаваемых самцами оленей, которые определенно являются посланием для волков. Их смысл может быть таким: „Даже не пытайтесь!“. Я припоминаю, что иногда слышал один или два щелчка во время драки оленей, но не относил их к звукам, издаваемым горлом животного. В любом случае, это новые увлекательные познания о жизни оленей в дикой природе“.

„Это видео может стать хорошим учебным материалом по поведению волков для охотников, которые могут ошибочно предполагать, что там, где бродят волки, льется кровь, а тому, кто попадается им на пути, вонзают клыки в горло“, - добавляет зоолог.

Департамент окружающей среды напоминает, что с дикими животными нужно вести себя осторожно. Не следует приближаться к ним, пытаться с ними как-то взаимодействовать или кормить. Нельзя оставлять в легкодоступных местах пищевые отходы животного или растительного происхождения, например, в лесу рядом с домом или во дворе. Дикие животные могут быть переносчиками различных болезней и в связи с этим представлять опасность для людей и домашних животных. О раненых или попавших в беду диких животных можно сообщить по государственному информационному телефону 1247. После этого специально обученные специалисты примут решение, как действовать дальше.