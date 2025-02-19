На концерте в Таллинне Wardruna разбудят первобытную медведицу

Основателем ансамбля является композитор и мультиинструменталист Эйнар Селвик. На протяжении двух десятилетий Wardruna оживляют и заново открывают скандинавские музыкальные традиции, комбинируя древние инструменты и исторические тексты с современными звуковыми ландшафтами, чтобы создавать звучание, не ограниченное временными рамками. Их ранние альбомы, включая трилогию „Runaljodi“, „Skald“ и „Kvitravn“, подтверждают, что Wardruna можно считать пионерами в исполнении ритуальной и суггестивной музыки. Они вполне заслуженно имеют преданных фанатов и всемирное признание.

Альбом „Birna“ вышел 24 января 2025 года. Это значительное музыкальное исследование роли медведицы как хранительницы леса. Ее душа постепенно исчезает из сознания современной цивилизации по мере того, как мы все больше вторгаемся на ее исконные территории. Ритм сердца погруженной в зимнюю спячку медведицы – замедленный, ритмичный пульс – проходит красной нитью по всему полотну альбома, откликаясь через такие треки, как „Dvaledraumar“ (перев. Сны спячки) и „Jord til Ljos“ (перев. От земли к свету).

„Медведи всегда были персонажами легенд, их всегда боялись, равно как и восхищались ими“, – объясняет Селвик видение альбома. – „Ритмы жизни медведя перекликаются с ритмами жизни Земли-матушки – обновление, смерть и возрождение. С этим альбомом мы следуем за медведем и пробуждаем в себе нечто первобытное“.

Живые выступления Wardruna всегда уникальны – музыканты умело комбинируют музыку, ритуалы и ритмы природы, погружая публику в мир, где прошлое и настоящее сливаются воедино. Коллективу уже посчастливилось выступать в исторических и наполненных необыкновенной природной силой местах, таких как Афинский Акрополь и Red Rocks Amphitheatre в Колорадо.