На концерте в Таллинне Wardruna разбудят первобытную медведицу
25 ноября 2025 года известная во всем мире норвежская неофолк-группа Wardruna привезет свою гипнотическую музыку в таллиннский концертный дом Alexela. Известный своей глубокой любовью к природе, почитанием древних традиций и атмосферными музыкальными ландшафтами, создавший музыку к сериалу „Викинги“, этот ансамбль представит долгожданный новый альбом „Birna“ – посвящение хранительнице леса медведице.
Основателем ансамбля является композитор и мультиинструменталист Эйнар Селвик. На протяжении двух десятилетий Wardruna оживляют и заново открывают скандинавские музыкальные традиции, комбинируя древние инструменты и исторические тексты с современными звуковыми ландшафтами, чтобы создавать звучание, не ограниченное временными рамками. Их ранние альбомы, включая трилогию „Runaljodi“, „Skald“ и „Kvitravn“, подтверждают, что Wardruna можно считать пионерами в исполнении ритуальной и суггестивной музыки. Они вполне заслуженно имеют преданных фанатов и всемирное признание.
Альбом „Birna“ вышел 24 января 2025 года. Это значительное музыкальное исследование роли медведицы как хранительницы леса. Ее душа постепенно исчезает из сознания современной цивилизации по мере того, как мы все больше вторгаемся на ее исконные территории. Ритм сердца погруженной в зимнюю спячку медведицы – замедленный, ритмичный пульс – проходит красной нитью по всему полотну альбома, откликаясь через такие треки, как „Dvaledraumar“ (перев. Сны спячки) и „Jord til Ljos“ (перев. От земли к свету).
„Медведи всегда были персонажами легенд, их всегда боялись, равно как и восхищались ими“, – объясняет Селвик видение альбома. – „Ритмы жизни медведя перекликаются с ритмами жизни Земли-матушки – обновление, смерть и возрождение. С этим альбомом мы следуем за медведем и пробуждаем в себе нечто первобытное“.
Живые выступления Wardruna всегда уникальны – музыканты умело комбинируют музыку, ритуалы и ритмы природы, погружая публику в мир, где прошлое и настоящее сливаются воедино. Коллективу уже посчастливилось выступать в исторических и наполненных необыкновенной природной силой местах, таких как Афинский Акрополь и Red Rocks Amphitheatre в Колорадо.
Таллиннский концерт – это редкая возможность почувствовать „Birna“ всем своим телом и всей душой. На сцене перед вами выступят Эйнар Селвик (вокал, тальхарпа, Кравикская лира, рог), Линди Фэй Хелла (вокал), Эйлиф Гундерсен (рог, флейта, бэк-вокал), HC Dalgaard (барабаны, ударные инструменты, бэк-вокал), Сондре Веланд (ударные, бэк-вокал), Йон Стеренсен (мурахарпа) и Арне Сандволл (ударные инструменты, бэк-вокал).
Помимо композиций с альбома „Birna“ участники Wardruna исполнят для зрителей и другие песни из их легендарной дискографии, включая синглы с пластинок „Runaljod“, „Skald“ и „Kvitravn“. Они участвовали в создании музыкального сопровождения для сериала „Викинги“ и компьютерной игры „Assassin´s Creed: Valhalla“, возводя таким образом мост между древностью и нашим временем.
„Заходя в лес, я открываю ему свои чувства и слушаю, что природа хочет мне рассказать“, – говорит Селвик о сущности музыки Wardruna. – „Музыка уже есть там – нам просто нужно уметь ее слышать. Цель Wardruna не в том, чтобы воссоздать историю, а в том, чтобы использовать мудрость прошлого для создания чего-то значимого в настоящем“.
Таллиннский концерт этого коллектива оставит впечатления, которые будут бурлить в ваших жилах и биться в груди еще долго после того, как прозвучит последняя нота. Не упустите возможность стать свидетелем магического выступления Wardruna в Эстонии! „Birna“ ждет. Предварительная продажа билетов для членов клуба Live Nation начнется 19февраля в 11:00 часов. В свободную продажу в пунктах продажи и на сайте Piletilevi билеты поступят в 11:00 часов 21 февраля.