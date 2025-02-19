В Ласнамяэ откроют мемориальную доску в честь основателя жанра кукольного фильма в Эстонии Эльберта Туганова

„Открытие мемориальной доски Эльберту Туганову состоится в годовщину его рождения, и я очень рада, что таким образом мы можем отдать дань уважения мэтру эстонской мультипликации. Облик Ласнамяэ формируют его жители, и, как показывает наш проект установки мемориальных досок, здесь жили выдающиеся люди самых разных профессий. Верю, что и сегодня в самом густонаселенном районе Таллинна растут будущие ученые, художники, писатели, режиссеры, религиозные и общественные деятели“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Открытие мемориальной доски состоится в субботу, 22 февраля в 15.00 по адресу ул. Паэкааре, 18. На церемонию приглашаются все желающие.

Эльберт Туганов (22.02.1920 – 22.03.2007) был основателем жанра кукольного фильма в Эстонии, а также режиссером и сценаристом кукольных фильмов. Его первым и одновременно первым в Эстонии кукольным фильмом стал „Сон маленького Пеэтера“ (1958), снятый по мотивам сказки датского писателя Енса Сигсгора „Палле один на свете“. Всего Туганов создал 38 кукольных фильмов, сценарий к большинству из которых написал сам. Туганов был лауреатом нескольких международных кинофестивалей, а также кавалером ордена Белой Звезды IV степени.