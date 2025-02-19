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19.02.2025, 10:00

Десятки тысяч голосов! Смотрите, сколько раз проголосовали за песню Томми Кэша в суперфинале Eesti Laul

 
Eesti Laul 2025 finaal
Eesti Laul 2025 finaal
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Победившую на Eesti Laul песню Tommy Casha „Espresso Macchiato“ поддержали в суперфинале, состоявшемся в субботу, 41 414 голосами. Tommy Cash с большим отрывом победил и в первом раунде голосования, а также занял первое место в рейтинге жюри.

Победа Tommy Cash на Eesti Laul была уверенной как в первом, так и во втором раунде голосования. В суперфинале он набрал 83% голосов, при этом всего во втором туре было отдано более 49 000 голосов.

За занявший второе место дуэт Andrei Zevakin feat. Karita в суперфинале проголосовали 4334 раза, а за третьего суперфиналиста An-Marlen — 3634 раза.

В первом раунде голосования финала Eesti Laul было подано в общей сложности 41 390 голосов. Более половины из них, 23 625 голосов, достались Tommy Cashу. Как и в суперфинале, за ним следовали Andrei Zevakin и Karita с 5233 голосами, а третье место занял ANT с 2887 голосами. Более 1000 голосов в первом туре также получили An-Marlen (1811), Janek (1393) и Frants Tikerpuu (1389).

Первое место среди жюри из восьми человек также занял Tommy Cash (75 баллов). С небольшим отрывом за ним следовала An-Marlen (68 баллов), а третье место занял Janek (58 баллов). В топ-10 жюри также вошли Andrei Zevakin feat. Karita, FELIN, ANT, gem98, ELYSA, Minimal Wind и Frants Tikerpuu.

В состав жюри в этом году вошли вокалистка норвежской группы KEiiNO Александра Ротан, представлявший Эстонию на Евровидении Виктор Кроне, исландская певица Реджина, музыкальный редактор и журналист Литовского национального телевидения Рамунас Жильнис, основатель крупнейшего в мире блога о Евровидении Wiwibloggs Уильям Ли Адамс, а также опытные телевизионные продюсеры и организаторы крупных развлекательных шоу Марвин Дитманн из Австрии и Юрис Матузелис из Латвии, а также эстонская актриса Эне Ряммельд, проживающая в Париже.

Все песни, прозвучавшие в финале Eesti Laul, можно найти на сайте www.eestilaul.ee. Записи шоу Eesti Laul доступны для просмотра на платформе Jupiter, где также можно найти отдельные выступления из финала.

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