Не квартира, но жить можно: не прошедший в суперфинал участник Eesti Laul Янек распродает сценический реквизит

Занявший высокое четвертое место в финале Eesti Laul артист Янек использовал в своем сценическом шоу стеклянный куб. В финале, который состоялся на Unibet Arena, Янек стоял внутри куба и пел. Несколько раз он прикасался руками к внутренним стенкам конструкции. Во время его выступления с песней „Frozen“ куб в определенный момент словно замерз.

После финала Янек решил выставить стеклянный куб на продажу. Во вторник он опубликовал объявление об этом в соцсетях. „Продаю свой „второй дом“, то есть тот самый знаменитый стеклянный куб, который теперь доступен как сувенир Eesti Laul! В некоторых местах на нем даже остались мои отпечатки пальцев“, — написал артист, занявший четвертое место.

Янек не указал цену куба, но сообщил, что заинтересованные могут связаться с ним напрямую. К посту он прикрепил фото куба и проинформировал своих поклонников о продаже также на английском языке.

В первом раунде голосования Eesti Laul Janek набрал 1393 голоса. Жюри присудило ему 58 баллов, благодаря чему он поднялся на третье место в рейтинге жюри. Однако на песенном конкурсе он занял четвертое место и лишь немного не дотянул до выхода в суперфинал.

После финального шоу Янек не стал расстраиваться, а, напротив, порадовался полученному опыту. „Чувство все равно хорошее. Я ведь надеялся, что результат будет лучше, чем в прошлый раз. В прошлый раз было пятое место, в этот раз — четвертое“, — сказал Янек в интервью Kroonika.

Он отметил, что жюри дало ему высокие баллы. „Третье место — это просто невероятно“, — прокомментировал он свой результат в рейтинге жюри.