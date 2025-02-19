ВИДЕО | Он сделал это снова! Эстонский сурдопереводчик Егор Андреев зажигательно исполнил хит Томми Кэша на языке жестов

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.

Tommy Cash будет представлять Эстонию на „Евровидении“ в швейцарском Базеле в мае. Первый полуфинал назначен на 13 мая, второй – на 15 мая, а финал состоится 17 мая. Эстония выступит в первой половине первого полуфинала.

Егор Андреев не первый раз переводит песни на язык жестов. На эстонском телевидении он дебютировал с композицией Уку Сувисте „The Lucky One“ в 2021 году. Егор тогда учился в 11-м классе Тартуской школы Хийе.

Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он. Авторы песни – Томми Кэш и Йоханнес Науккаринен.

Смотрите, как он исполняет песню Томми Кэша „Espresso Macchiato“ на языке жестов!

Как ранее писал Delfi, харизматичный сурдопереводчик Егор Андреев покорил сердца зрителей Eesti Laul еще в прошлом году. Тогда Андреев крайне активно и харизматично перевел на язык жестов песню 5Miinust и Puulup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ („об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“).

Егор поделился, что он обожает заниматься переводом на музыкальных мероприятиях, как Eesti Laul. „Мне вообще очень нравится переводить музыку. Я обожаю музыку, полностью в нее погружаюсь!“ - рассказал сурдопереводчик.

Руководитель проекта „Eesti Laul 2024 на языке жестов“ Янне Оя сказала, что целью сурдопереводчиков было не только перевести слова песни на язык жестов, но и передать слабослышащим зрителям мелодию и ритм. „Например, если мы имеем дело с рэпом, то необходимо это показывать с помощью языка тела“, - пояснила она.