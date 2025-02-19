Весенний киносезон в Ласнамяэ начнется с яркой французской комедии

„Поход в кино – это возможность испытать яркие эмоции и получить новые впечатления, что так необходимо после долгих зимних месяцев. В этом году мы открываем сезон солнечной французской комедией о дружбе и изобретательности. Уверена, что и остальные фильмы подарят зрителям позитивные эмоции и пищу для размышлений“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Расписание киносеансов:
6 марта „Лодка любви“ (комедия, 2024)
13 марта „Золотые голоса“ (комедия, драма, 2019)
20 марта „Идеальные незнакомцы“ (драма, 2015)
27 марта „Вкус жизни“ (драма, 2021)
3 апреля „Аптекарь Мельхиор“ (криминальный детектив, 2022)
10 апреля „Лучшие годы жизни“ (драма, 2019)
17 апреля „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ (криминальный детектив, 2022)
24 апреля „Арктика“ (драма, 2018)
Все киносеансы в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я.Коорти, 22) начинаются в 11 часов. Зрителей просят приходить за 15 минут до начала сеанса.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с эстонскими и русскими субтитрами.
Обе части эстоноязычного фильма „Аптекарь Мельхиор“ показываются только с русскими субтитрами.