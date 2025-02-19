Весенний киносезон в Ласнамяэ начнется с яркой французской комедии

„Поход в кино – это возможность испытать яркие эмоции и получить новые впечатления, что так необходимо после долгих зимних месяцев. В этом году мы открываем сезон солнечной французской комедией о дружбе и изобретательности. Уверена, что и остальные фильмы подарят зрителям позитивные эмоции и пищу для размышлений“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.