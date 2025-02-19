Культура
19.02.2025, 18:00

Весенний киносезон в Ласнамяэ начнется с яркой французской комедии

 
Kotka sild
Kotka sild
ФОТО: Aleksandr Kalošin

6 марта управа района Ласнамяэ откроет весенний киносезон – раз в неделю на протяжении двух месяцев в центре культуры „Линдакиви“ будут демонстрироваться фильмы разных жанров.

„Поход в кино – это возможность испытать яркие эмоции и получить новые впечатления, что так необходимо после долгих зимних месяцев. В этом году мы открываем сезон солнечной французской комедией о дружбе и изобретательности. Уверена, что и остальные фильмы подарят зрителям позитивные эмоции и пищу для размышлений“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Расписание киносеансов:

  • 6 марта „Лодка любви“ (комедия, 2024)

  • 13 марта „Золотые голоса“ (комедия, драма, 2019)

  • 20 марта „Идеальные незнакомцы“ (драма, 2015)

  • 27 марта „Вкус жизни“ (драма, 2021)

  • 3 апреля „Аптекарь Мельхиор“ (криминальный детектив, 2022)

  • 10 апреля „Лучшие годы жизни“ (драма, 2019)

  • 17 апреля „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ (криминальный детектив, 2022)

  • 24 апреля „Арктика“ (драма, 2018)

Все киносеансы в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я.Коорти, 22) начинаются в 11 часов. Зрителей просят приходить за 15 минут до начала сеанса.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с эстонскими и русскими субтитрами.

Обе части эстоноязычного фильма „Аптекарь Мельхиор“ показываются только с русскими субтитрами.

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