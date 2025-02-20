„Эхо Любимовки“ в Эстонии: в Таллинне пройдет театральный фестиваль, который можно посетить бесплатно!

Живой театр, актуальные темы, новые имена

Современная драматургия постоянно ищет новые формы и способы осмысления происходящего в мире. Некоммерческий международный проект русскоязычных драматургов „Любимовка“ отражает этот процесс в русскоязычной драматургии. Проект продолжает традицию фестиваля, который начался в одноименной усадьбе Константина Станиславского. Ежегодно из сотен пьес отбираются самые яркие: с актуальными темами, оригинальной формой, живыми персонажами и захватывающим сюжетом. Эхо Любимовки — совместный проект SNAMI и Vene Teater при поддержке Kultuurikapitaal, который не просто дает возможность услышать новые тексты, но и приглашает к обсуждению. Вместо споров о вкусах мы предлагаем взглянуть на произведения с позиции самих авторов, уважая их творческий метод и художественные цели.