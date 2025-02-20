„Эхо Любимовки“ в Эстонии: в Таллинне пройдет театральный фестиваль, который можно посетить бесплатно!
13 и 14 марта в Vene Teater Эстонии пройдут читки современных пьес международного фестиваля „Любимовка“ на русском и эстонском языках. В программе — произведения, затрагивающие темы свободы, любви, эмиграции и поиске смыслов. Режиссерами выступят актеры Vene Teater, а одна из пьес („Берлинский синдром“) впервые прозвучит на эстонском языке — все читки открыты к посещению бесплатно, по регистрации. После читок зрители приглашаются к обсуждениям пьес, которые будет модерировать драматург Михаил Дурненков.
Живой театр, актуальные темы, новые имена
Современная драматургия постоянно ищет новые формы и способы осмысления происходящего в мире. Некоммерческий международный проект русскоязычных драматургов „Любимовка“ отражает этот процесс в русскоязычной драматургии. Проект продолжает традицию фестиваля, который начался в одноименной усадьбе Константина Станиславского. Ежегодно из сотен пьес отбираются самые яркие: с актуальными темами, оригинальной формой, живыми персонажами и захватывающим сюжетом. Эхо Любимовки — совместный проект SNAMI и Vene Teater при поддержке Kultuurikapitaal, который не просто дает возможность услышать новые тексты, но и приглашает к обсуждению. Вместо споров о вкусах мы предлагаем взглянуть на произведения с позиции самих авторов, уважая их творческий метод и художественные цели.
Это пространство свободного художественного и человеческого высказывания, где единственное ограничение — вежливость.
Программа:
13 марта
„Бардо Тхедол или бабушка, ты ведь умерла“ (автор: Ника Вельт, режиссер: Михаил Маневич) — остроумная семейная драма о смерти, вине и прощании.
„Мой час“ (автор: Esther Bol, режиссер: Татьяна Космынина) — монолог о страхе, изгнании и пережитом насилии.
14 марта
▪ „Берлинский синдром“ (автор: Полина Бородина, режиссер: Дан Ершов) — пьеса о судьбах эмигрантов и политических беженцев, которые ищут смысл и любовь в новом городе. Читка пройдет на эстонском языке.
▪ „Закрытое исследование. New Constructive Ethics“ (автор: Иван Вырыпаев, режиссер: Анна Маркова) — философский текст, исследующий границы морали, науки и свободы воли.
Все читки сопровождаются обсуждением, зрители смогут задать вопросы авторам и постановщикам.
Место проведения: Русский театр Эстонии, Таллинн
Вход свободный (по предварительной регистрации)
Почему стоит прийти?
Этот театральный формат позволяет увидеть пьесу в ее чистом виде — без декораций и постановочных решений, сосредоточившись только на тексте и актерской игре. Это редкая возможность услышать современные драматургические произведения, встретиться с их создателями и обсудить актуальные темы.