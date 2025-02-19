19.02.2025, 16:00
В Италии не в восторге от песни Томми Кэша для „Евровидения“: в „Espresso Macchiato“ вся Италия - сплошной стереотип
ФОТО: | Delfi Meedia
После победы в конкурсе Eesti Laul песня Томми Кэша „Espresso Macchiato“ попала в итальянские СМИ, где она привлекла большое внимание из-за содержащихся в ней слов. Кажется, Эстонии не стоит ждать 12 баллов от Италии на „Евровидении“. Или все же стоит?
Песня „Espresso Macchiato“, с которой Томми Кэш представит Эстонию на „Евровидении“, обсуждалась вчера на итальянском национальном телеканале Rai. В видеоролике, опубликованном на YouTube-аккаунте Rai, было сказано, что в песне комично используются итальянские стереотипы.
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