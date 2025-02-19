В Италии не в восторге от песни Томми Кэша для „Евровидения“: в „Espresso Macchiato“ вся Италия - сплошной стереотип

После победы в конкурсе Eesti Laul песня Томми Кэша „Espresso Macchiato“ попала в итальянские СМИ, где она привлекла большое внимание из-за содержащихся в ней слов. Кажется, Эстонии не стоит ждать 12 баллов от Италии на „Евровидении“. Или все же стоит?