ФОТО | Как можно выглядеть так в 75 лет? Дизайнер Вера Вонг доказывает, что возраст - лишь цифра в паспорте

Вера Вонг появилась перед камерами на церемонии вручения премии Британской академии киноискусств в воскресенье и удивила своих поклонников новым образом. Дизайнер подстригла свои длинные волосы и похвасталась модной короткой стрижкой.

На ней был откровенный наряд минималистичного кроя от ее собственного бренда Vera Wang Haute, дополненный кожаной курткой на несколько размеров больше.

Сама дизайнер была ошеломлена обилием комплиментов: „Честно признаюсь, я была действительно шокирована. Я не думала, что выгляжу как-то особенно“.

К удивлению поклонников, она также изменила прическу, сменив длинные светлые локоны на темное каре. „Неужели блондинкам действительно веселее?“ - написала Вонг в социальной сети.

„Я думаю, что у людей просто сложилось представление о том, как сегодня могли бы выглядят 70-летние“, - сказала дизайнер в интервью для People. „У меня так много 65-70-летних друзей, которые выглядят великолепно. Я надеюсь, что это поможет женщинам чувствовать себя лучше и увереннее, потому что существует множество определений того, как может выглядеть женщина“, - добавила она.

В прошлом Вонг также раскрывала свой секрет молодости. „Работа, сон, коктейль с водкой и мало солнца“, - утверждает она. „В конце дня я очень люблю пить коктейль с водкой. Потому что это помогает мне совершить очень интенсивный переход от рабочего графика к личной жизни“, - рассказала Вонг в интервью BBC в 2020 году.

Вера Вонг — знаменитый американский модельер китайского происхождения, известная своими свадебными платьями. Она начала свою карьеру в моде как редактор в журнале Vogue, а затем работала дизайнером для компании Ralph Lauren. В 1990 году она открыла свой собственный свадебный бутик Vera Wang в Нью-Йорке, где начала создавать уникальные и элегантные свадебные платья, которые быстро завоевали популярность среди знаменитостей и модниц. Вера Вонг стала известна благодаря своему стилю, который сочетает классическую элегантность с современными тенденциями. Её свадебные платья были выбраны многими знаменитостями, включая таких как Хизер Локлир, Ким Кардашьян и другие.

Источник: People.com