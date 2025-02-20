20.02.2025, 09:00
Эстонская светская львица учит своих детей инвестировать: „Я подарила дочке на день рождения акции Rolls-Royce“(3)
ФОТО: Foto: Ardo Kaljuvee, Ajakirjade Kirjastus/Kroonika
Лийс Ласс (38), бывшая светская львица, а ныне инвестор в недвижимость, проживающая в Сингапуре, в беседе с Äripäev рассказала о своей семейной жизни в дополнение к инвестированию и заявила, что приобщает своих детей к акциям.
Бывшая светская львица, которая сейчас владеет недвижимостью почти в дюжине стран, рассказала, что в ее семье существует традиция дарить детям акции на день рождения, чтобы познакомить их с миром инвестиций. „В прошлом году моя дочь выбрала на свой день рождения акции Domino’s Pizza и Rolls-Royce“, - сказала Лийс, добавив, что акции ее дочери находятся в хорошем состоянии.
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