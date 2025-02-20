Эстонская светская львица учит своих детей инвестировать: „Я подарила дочке на день рождения акции Rolls-Royce“

Бывшая светская львица, которая сейчас владеет недвижимостью почти в дюжине стран, рассказала, что в ее семье существует традиция дарить детям акции на день рождения, чтобы познакомить их с миром инвестиций. „В прошлом году моя дочь выбрала на свой день рождения акции Domino’s Pizza и Rolls-Royce“, - сказала Лийс, добавив, что акции ее дочери находятся в хорошем состоянии.