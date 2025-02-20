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20.02.2025, 09:00

Эстонская светская львица учит своих детей инвестировать: „Я подарила дочке на день рождения акции Rolls-Royce“

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Лийс Ласс
Лийс Ласс
ФОТО: Foto: Ardo Kaljuvee, Ajakirjade Kirjastus/Kroonika

Лийс Ласс (38), бывшая светская львица, а ныне инвестор в недвижимость, проживающая в Сингапуре, в беседе с Äripäev рассказала о своей семейной жизни в дополнение к инвестированию и заявила, что приобщает своих детей к акциям.

Бывшая светская львица, которая сейчас владеет недвижимостью почти в дюжине стран, рассказала, что в ее семье существует традиция дарить детям акции на день рождения, чтобы познакомить их с миром инвестиций. „В прошлом году моя дочь выбрала на свой день рождения акции Domino’s Pizza и Rolls-Royce“, - сказала Лийс, добавив, что акции ее дочери находятся в хорошем состоянии.

„Она понимает все это совершенно логично - ходит, смотрит и спрашивает, котируется ли компания на бирже. Конечно же, она может тратить все дивиденды“, - сказала Лийс с легкой усмешкой.

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