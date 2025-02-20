ФОТО | Минута славы в Vogue! Снимки фотографа из Нарвы попали на сайт знаменитого журнала
Журналист „Нарвской газеты“ Наталья Старостина, неделю назад ощутила то, что она называет „своей маленькой личной победой“ – сразу две фотографии Натальи были опубликованы на сайте одного из самых известных в мире журналов, пишет gazeta.ee.
Все получилось с первой попытки
С какой попытки ей удалось заполучить престижный логотип Vogue на свои снимки. Ведь многие фотографы загружают фотографии на сайт PhotoVogue годами и не получают одобрения.
“Я знала об этом и была готова к долгому ожиданию. Но когда через 15 минут после загрузки снимков я поняла, что оба опубликованы и на них стоит логотип VOGUE, я была готова прыгать от счастья!“, – призналась она.
– Расскажи, как ты узнала об онлайн-платформе PhotoVogue и почему решила попробовать свои силы там?
– Я давно подписана на аккаунты итальянского и французского Vogue в социальных сетях, слежу за публикациями, мероприятиями, интересуюсь снимками коллег-фотографов и журналистов. В начале прошлого года у одной из знакомых фотографов я увидела публикацию о том, что после двухлетних попыток её фотография опубликована на сайте. Через какое-то время она снова выложила фотографию с логотипом VOGUE. И я подумала: а почему бы и мне не попробовать? Я зарегистрировала свой профиль на портале: коротко написала кто я, кем работаю, чем занимаюсь и где живу, загрузила фотографию – свой фотопортрет. Профиль одобрили, и осталось только выбрать фотографии. Я бы советовала тем, кто тоже хочет попробовать свои силы, уже на этом этапе, то есть при составлении своего профиля, подойти к делу ответственно. Все рекомендации о том, как должен выглядеть профиль, есть на сайте PhotoVogue.
Что дает портфолио на Vogue
– Что портфолио на Vogue дает фотографу? Это важно для повышения самооценки, для собственного роста и развития, для того, чтобы стать частью комьюнити, для заработка, для чего-то еще?
– Я слышала истории о том, что после публикаций на сайте PhotoVogue некоторые фотографы сотрудничали с журналом, с его брендами и коммерческими партнерами. Но не рассчитывала на какой-то заработок. Уже одно то, что на твоих фотографиях стоит логотип VOGUE, очень вдохновляет и стимулирует. К тому же просмотр фотографий коллег позволяет расширить свою насмотренность и дает дополнительный толчок для творчества.
Сайт открыто пишет о том, что они находят, поддерживают и продвигают по карьерной лестнице начинающих и не представленных нигде авторов, одновременно поддерживая тесные отношения с авторами среднего звена, которые выросли в рамках платформы, предоставляя им известность и вовлекая их в различные мероприятия, способствуя продвижению и развитию их карьеры.
– Долго ли ты отбирала свои работы для загрузки на платформу PhotoVogue и каким образом? Что, на твой взгляд, можно назвать стилем Vogue?
– Я давно слежу за публикациями Vogue, конечно, отмечаю какие-то тенденции. Эти работы не обязательно сняты на дорогие навороченные камеры, которые дают идеальное качество. Там довольно часто размещают постановочные фото, созданные в студии, но это тоже не главное. Я бы сказала, что эти фотографии отличает смелость их авторов оставаться самими собой и никому не подражать, а еще – точное понимание того, что они делают и зачем.Над тем, какие фотографии опубликовать, думала около недели – было время, так как загрузить снимки можно только один раз за семь дней, в понедельник. Я не создавала ничего специально для журнала, но у меня в архиве большое количество снимков, есть из чего выбрать. Для того, чтобы публиковать портреты, нужно иметь разрешение тех, кто изображен на снимке, потому этот жанр я пока не использовала.
Решила взять фотографии с горнолыжного курорта, города Шамони, я была там в 2018 году, поднималась на фуникулере на вершину Эгюий-дю-Миди (3842 м), чтобы увидеть самый высокий пик Альп – Монблан.
– Перенесемся на минутку в 2018 год: вот ты путешествуешь в Альпах и видишь эти изумительные горные виды. Что ты почувствовала и подумала в тот момент?
– О, это был полный восторг! Фотографий было сделано много. Больше всего хотелось увидеть Монблан, ведь в горах часто бывает, что набегают облака, которые скрывают вершины. Но мне повезло, увидела его во всей красе! Эмоции передать словами сложно даже сейчас, это полная эйфория – ты на такой высоте, что кажется, прямо в гостях у Бога, а под ногами, где-то далеко-далеко внизу – крохотный городок. У меня там, кстати, впервые случилась горная болезнь.
„Не сравнивайте себя с другими“
– Ты занимаешься фотографией 12 лет – можно назвать тебя любителем или профессионалом? Есть у тебя в этом деле еще какие-то достижения, о которых мы не знаем?
– У меня нет профессионального образования в этой области, по полученной в университете специальности я – инженер, но я уже давно фотографирую и половину этого времени – зарабатываю на этом.Хотя фотография и не является моей основной профессией, она со мной с детства. Мой папа увлекался фотографированием, снимал на „Зенит“. Став взрослой, я поняла, что мне интересен мир фотографии. Фотографировала на мыльницы, цифровые камеры, потом появились смартфоны, а за ними и более серьёзная техника. Завела трэвел-блог, писала о своих поездках и делилась фотографиями. В 2020 году монетизировала второй свой трэвел-блог и успешно его развивала, пока не устроилась на работу в „Нарвскую газету“. Сейчас у меня на него времени практически нет, но зато появились другие возможности заработка, тоже связанные с фотографией. Я не называю себя профессиональным фотографом, всё же сейчас основной мой заработок складывается из другого, но считаю, если люди готовы заплатить за твои снимки, то тебя смело можно назвать профессионалом.
– Что посоветуешь талантливым любителям фотографии, которые, возможно, прочтут эту статью и тоже загорятся желанием попасть на сайт Vogue?
– Может быть, внешне это не всегда заметно, но все творческие люди, как любители, так и профессионалы – очень ранимые и чувствительные натуры, которые вечно сомневаются в себе. Поэтому для них важно быть замеченными, важно получить признание.
Для осуществления своих желаний нужно верить в свои силы и не слушать тех, кто пытается понизить вашу самооценку. Чаще всего это делается из зависти. Не переставайте учиться – новые творческие грани открываются только с новым опытом и новыми знаниями, тем более в наш, такой прогрессивный век. И ни с кем себя не сравнивайте. Только с собой в прошлом. Если видите прогресс, значит, вы на правильном пути.
– Какие твои дальнейшие планы: хотела бы, чтобы твои снимки попали в число лучших снимков Vogue или стали бы „Фото дня“?
– Я буду продолжать создавать портфолио на сайте, возможно, сниму что-то специально для платформы, посмотрим, что из этого получится.