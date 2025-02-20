ФОТО | Минута славы в Vogue! Снимки фотографа из Нарвы попали на сайт знаменитого журнала

– Я слышала истории о том, что после публикаций на сайте PhotoVogue некоторые фотографы сотрудничали с журналом, с его брендами и коммерческими партнерами. Но не рассчитывала на какой-то заработок. Уже одно то, что на твоих фотографиях стоит логотип VOGUE, очень вдохновляет и стимулирует. К тому же просмотр фотографий коллег позволяет расширить свою насмотренность и дает дополнительный толчок для творчества.

– Что портфолио на Vogue дает фотографу? Это важно для повышения самооценки, для собственного роста и развития, для того, чтобы стать частью комьюнити, для заработка, для чего-то еще?

– Я давно подписана на аккаунты итальянского и французского Vogue в социальных сетях, слежу за публикациями, мероприятиями, интересуюсь снимками коллег-фотографов и журналистов. В начале прошлого года у одной из знакомых фотографов я увидела публикацию о том, что после двухлетних попыток её фотография опубликована на сайте. Через какое-то время она снова выложила фотографию с логотипом VOGUE. И я подумала: а почему бы и мне не попробовать? Я зарегистрировала свой профиль на портале : коротко написала кто я, кем работаю, чем занимаюсь и где живу, загрузила фотографию – свой фотопортрет. Профиль одобрили, и осталось только выбрать фотографии. Я бы советовала тем, кто тоже хочет попробовать свои силы, уже на этом этапе, то есть при составлении своего профиля, подойти к делу ответственно. Все рекомендации о том, как должен выглядеть профиль, есть на сайте PhotoVogue.

“Я знала об этом и была готова к долгому ожиданию. Но когда через 15 минут после загрузки снимков я поняла, что оба опубликованы и на них стоит логотип VOGUE, я была готова прыгать от счастья!“, – призналась она.

С какой попытки ей удалось заполучить престижный логотип Vogue на свои снимки. Ведь многие фотографы загружают фотографии на сайт PhotoVogue годами и не получают одобрения.

Сайт открыто пишет о том, что они находят, поддерживают и продвигают по карьерной лестнице начинающих и не представленных нигде авторов, одновременно поддерживая тесные отношения с авторами среднего звена, которые выросли в рамках платформы, предоставляя им известность и вовлекая их в различные мероприятия, способствуя продвижению и развитию их карьеры.

– Долго ли ты отбирала свои работы для загрузки на платформу PhotoVogue и каким образом? Что, на твой взгляд, можно назвать стилем Vogue?

– Я давно слежу за публикациями Vogue, конечно, отмечаю какие-то тенденции. Эти работы не обязательно сняты на дорогие навороченные камеры, которые дают идеальное качество. Там довольно часто размещают постановочные фото, созданные в студии, но это тоже не главное. Я бы сказала, что эти фотографии отличает смелость их авторов оставаться самими собой и никому не подражать, а еще – точное понимание того, что они делают и зачем.Над тем, какие фотографии опубликовать, думала около недели – было время, так как загрузить снимки можно только один раз за семь дней, в понедельник. Я не создавала ничего специально для журнала, но у меня в архиве большое количество снимков, есть из чего выбрать. Для того, чтобы публиковать портреты, нужно иметь разрешение тех, кто изображен на снимке, потому этот жанр я пока не использовала.

Решила взять фотографии с горнолыжного курорта, города Шамони, я была там в 2018 году, поднималась на фуникулере на вершину Эгюий-дю-Миди (3842 м), чтобы увидеть самый высокий пик Альп – Монблан.

– Перенесемся на минутку в 2018 год: вот ты путешествуешь в Альпах и видишь эти изумительные горные виды. Что ты почувствовала и подумала в тот момент?