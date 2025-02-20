Лидер российской группы „Би-2“ назвал сумму, которую отправил на ВСУ

„Лева „Би-2“ во время пранка Вована и Лексуса заявил, что ежемесячно направляет на помощь Украине 5 тысяч евро через фонд. Суммарно он уже перечислил более 100 тысяч. Кроме того, он признался, что если бы у него было больше денег, то купил бы партию снарядов РСЗО HIMARS для украинской армии“, - пишут росСМИ.