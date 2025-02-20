AIGEL в Таллинне: громкий концерт электронной сенсации

История AIGEL: от вирусных хитов до антивоенной позиции

Дуэт AIGEL был создан в 2016 году певицей Айгель Гайсиной из Казани и музыкальным продюсером Ильей Барамия из Санкт-Петербурга. Их дебютный альбом «1190» моментально привлёк внимание своим глубоким социальным контекстом, а клип на песню «Татарин» собрал более 130 миллионов просмотров и получил награду Berlin Music Video Awards.

С 2022 года группа активно высказывается против войны в Украине, что привело к их запрету в России. Сегодня Айгель живёт в Берлине, а Илья — в Черногории. Музыканты продолжают создавать, экспериментируя с русским, татарским и английским языками.

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Глобальный успех: из Европы в мировые чарты

В 2023 году песня «Пыяла» на татарском языке возглавила мировой чарт Shazam и стала хитом в Apple Music и Spotify более чем в 10 странах. Клип на неё собрал 54 миллиона просмотров всего за четыре месяца. Весной 2025 года AIGEL отправляется в тур по 30 городам Европы и Америки, а концерт в Таллинне станет одной из самых ожидаемых остановок.

Эксклюзивный вечер в Privé Club

Выступление в Таллинне будет уникальным: поклонников ждут новые треки, хиты за восемь лет творчества, а также эксклюзивный мерч — виниловые пластинки и специальные кулоны, созданные специально для тура. В новом альбоме, кроме привычных русских, татарских и английских композиций, появятся песни на немецком языке.

🔹 Дата: 21 марта 2025 года

🔹 Место: Privé Club, Harju tn 6, 10130 Tallinn

🔹 Начало: 20:00

Больше информации и билеты здесь.