ВИДЕО | Музыка, танцы и легкая эротика: если в Париже есть „Мулен Руж“, то в Таллинне - варьете „Виру“

„Варьете „Виру“ - это визитная карточка Эстонии, Таллинна. Паром „Георг Отс“ курсировал из Финляндии в Таллинн и привозил ежедневно зрителей, желающих попасть. Но попасть было практически невозможно“, - рассказала художественный руководитель Viru Varietee Ирина Круглова.

Золотые годы варьете пришлись на 70-е и 80-е. Это было местом развлечений эстонской элиты и партийных чиновников, но оно привлекало и простых людей.

Отбор в труппу был жесткий, брали только профессиональных артистов балета. Ирина смогла присоединиться к варьете в 1987 году, и, по ее словам, в то время отношение к танцовщицам было особенное.

Но пришли новые времена, а с ними и новые нравы: признаки западного образа жизни стали обыденными и повседневными. Для варьете настали тяжелые времена. „Пришла свобода. Все захотели секса, все захотели эротики, все захотели стриптиза, поэтому все варьете были закрыты“, - отметила Ирина.

Но всё же искусство варьете в Эстонии не исчезло. Энтузиастам удалось сохранить труппу, к которой присоединилось и молодое поколение. Сейчас выступления можно увидеть в таллиннском отеле „Meriton“. Конечно, это не те грандиозные театрализованные представления прошлых лет, но артистам удалось сохранить главное - дух варьете. Немного фривольный и слегка пикантный.

Жанр варьете представляет собой смесь музыкальных номеров, танцев и комедийных сценок. Каждое представление - это история, рассказанная языком тела, музыки и света. Главное задача артистов - подарить людям ощущение праздника.