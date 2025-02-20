Шоубиз
20.02.2025, 11:00

„Держись подальше от моей невесты“. Эстонский рэпер размахивал в таллиннском ресторане стартовым пистолетом из-за ревности

 
Рэпер Beebilõust на фестивале Station Narva.
Рэпер Beebilõust на фестивале Station Narva.
ФОТО: Tanel Tero | Station Narva

Рэпер Beebilõust, гражданское имя которого Андрус Элбинг (43), был задержан полицией вечером 20 января после того, как угрожал людям в общественном месте предметом, похожим на оружие. В материалах суда говорится, что на такие действия рэпера побудила ревность.

Полиция тогда сообщила, что в кафе на улице Тоомпуйестеэ нетрезвый мужчина угрожает оружием своей спутнице и другим сотрудникам кафе. По первоначальным данным, конфликт начался как ссора между парой.

У рэпера и его девушки Нинель Луук в прошлом неоднократно были проблемы с законом. Впервые об их отношениях СМИ сообщили весной 2023 года. Тогда общественность была удивлена большой разницей в возрасте между партнерами — рэпер на 16 лет старше своей девушки.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии