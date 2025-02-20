20.02.2025, 11:00
„Держись подальше от моей невесты“. Эстонский рэпер размахивал в таллиннском ресторане стартовым пистолетом из-за ревности
ФОТО: | Station Narva
Рэпер Beebilõust, гражданское имя которого Андрус Элбинг (43), был задержан полицией вечером 20 января после того, как угрожал людям в общественном месте предметом, похожим на оружие. В материалах суда говорится, что на такие действия рэпера побудила ревность.
Полиция тогда сообщила, что в кафе на улице Тоомпуйестеэ нетрезвый мужчина угрожает оружием своей спутнице и другим сотрудникам кафе. По первоначальным данным, конфликт начался как ссора между парой.
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