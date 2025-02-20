„Держись подальше от моей невесты“. Эстонский рэпер размахивал в таллиннском ресторане стартовым пистолетом из-за ревности

Полиция тогда сообщила, что в кафе на улице Тоомпуйестеэ нетрезвый мужчина угрожает оружием своей спутнице и другим сотрудникам кафе. По первоначальным данным, конфликт начался как ссора между парой.

У рэпера и его девушки Нинель Луук в прошлом неоднократно были проблемы с законом. Впервые об их отношениях СМИ сообщили весной 2023 года. Тогда общественность была удивлена большой разницей в возрасте между партнерами — рэпер на 16 лет старше своей девушки.