ФОТО | Пальмы, Бурдж-Халифа и любовь: эстонская телеведущая наслаждается Дубаем вместе с мужем

Ведущая и радиоголос Грете Кулд уже несколько дней наслаждается отдыхом в Дубае вместе с мужем Эрго Кулла и делится красивыми снимками из поездки.

Вчера Грете опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует вместе с Эрго. На фоне черно-белого художественного снимка видны пальмы и высотное здание. Как Грете, так и Эрго, похоже, одеты в светлую одежду.

На втором снимке Грете и Эрго видно немного меньше. Между ними на фото запечатлен расположенный в Дубае небоскреб Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире, его высота составляет 828 метров, а количество этажей достигает 160. Этот снимок Грете также опубликовала в черно-белом варианте.