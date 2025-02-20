Шоубиз
20.02.2025, 14:00

ФОТО | Пальмы, Бурдж-Халифа и любовь: эстонская телеведущая наслаждается Дубаем вместе с мужем

 
Grete Kuld
Grete Kuld
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Телеведущая и радиоголос Грете Кулд вместе с мужем Эрго Кулдом оставили позади холодную родину и отправились на отдых в Дубай.

Ведущая и радиоголос Грете Кулд уже несколько дней наслаждается отдыхом в Дубае вместе с мужем Эрго Кулла и делится красивыми снимками из поездки.

Вчера Грете опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует вместе с Эрго. На фоне черно-белого художественного снимка видны пальмы и высотное здание. Как Грете, так и Эрго, похоже, одеты в светлую одежду.

Grete Kuld puhkab Dubais

На втором снимке Грете и Эрго видно немного меньше. Между ними на фото запечатлен расположенный в Дубае небоскреб Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире, его высота составляет 828 метров, а количество этажей достигает 160. Этот снимок Грете также опубликовала в черно-белом варианте.

Grete Kuld puhkab Dubais
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